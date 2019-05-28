В ожидании отставки: Кабмин на этой неделе собираться не будет

Кабинет министров не будет проводить заседание на этой неделе.

Об этом сообщили 28 мая "Украинской правде" источники в правительстве.

"Наверное, это связано с тем, что в четверг будет голосование по отставке премьер-министра", - сказал собеседник УП.

"Разве не логично? Мы подали в отставку, надеюсь, в четверг парламент проголосует. Зе рулит", - добавил другой собеседник.

Напомним: