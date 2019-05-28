В ожидании отставки: Кабмин на этой неделе собираться не будет
Вторник, 28 мая 2019, 13:00
Кабинет министров не будет проводить заседание на этой неделе.
Об этом сообщили 28 мая "Украинской правде" источники в правительстве.
"Наверное, это связано с тем, что в четверг будет голосование по отставке премьер-министра", - сказал собеседник УП.
"Разве не логично? Мы подали в отставку, надеюсь, в четверг парламент проголосует. Зе рулит", - добавил другой собеседник.
Напомним:
- 20 мая Владимир Зеленский принял присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- В своей инаугурационной речи Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, раскритиковав деятельность Кабмина.
- В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку.
- Также Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019 года.
- Согласно закону о Кабинете министров, премьер имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке. ВР рассматривает отставку главы правительства не позднее чем на 10 день после поступления соответствующего заявления, если оно поступило во время очередной сессии Верховной Рады, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.
- Принятие Верховной Радой решения об отставке премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров.
Роман Кравец, УП