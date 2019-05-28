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Новини 28 травня: Саакашвілі знову став українцем, а Зеленський запустив Lift

Вівторок, 28 травня 2019, 21:03

Зеленський повернув українське громадянство Саакашвілі, команда президента запустила проект Lift, а новим секретарем РНБО офіційно став Данилюк — новини, що були актуальні 28 травня.

Про Саакашвілі

Президент Зеленський повернув українське громадянство колишньому очільнику Одеської області Міхеілу Саакашвілі.

Пізніше Саакашвілі заявив, що повернеться до України 29 травня — летітиме із Варшави.

Про справу із вбивством водія BlaBlaCar

Київський суд засудив до довічного ув'язнення Дмитра Голуба, якого визнали винним у вбивстві водія BlaBlaCar львів'янина Тараса Познякова, — чоловік заперечує звинувачення.

Про Вакарчука

"Дехто намагається без нас нас женити", — очільник "Голосу" Вакарчук заявив, що політсила не буде об'єднуватися з іншими політичними партіями.

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Про ЗСУ

Українські екіпажі малих броньованих катерів провели бойові військові навчання в Азовському морі — командування каже, "подібні навчання дозволяють підвищити злагодженість військових".

Про ліфт команди Зеленського

"Станьте частиною команди, поділіться ідеєю або презентуйте готовий продукт", — команда Зеленського заявила про початок роботи проекту Lift, який "дозволить новим людям прийти у політику".

Про РНБО

Олександр Данилюк став секретарем Ради нацбезпеки і оборони — Зеленський підписав указ.

Українська правда
Теми: ЗеленськийСаакашвілігромадянствоОлександр ДанилюкРНБО
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