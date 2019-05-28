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Новости 28 мая: Саакашвили снова стал украинцем, а Зеленский запустил Lift

Вторник, 28 мая 2019, 21:03

Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили, команда президента запустила проект Lift, а новым секретарем СНБО официально стал Данилюк — новости, которые были актуальны 28 мая.

О Саакашвили

Президент Зеленский вернул украинское гражданство бывшему руководителю Одесской области Михеилу Саакашвили.

О деле с убийством водителя BlaBlaCar

Киевский суд приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Голуба, которого признали виновным в убийстве водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова, — мужчина отрицает обвинения.

О Вакарчуке

"Кое-кто пытается без нас нас женить", — глава "Голоса" Вакарчук заявил, что политсила не будет объединяться с другими политическими партиями.

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О ВСУ

Украинские экипажи малых бронированных катеров провели боевые военные учения в Азовском море — командование говорит, "подобные учения позволяют повысить слаженность военных".

О лифте команды Зеленского

"Станьте частью команды, поделитесь идеей или презентуйте готовый продукт", — команда Зеленского заявила о начале работы проекта Lift, который "позволит новым людям прийти в политику".

Об СНБО

Александр Данилюк стал секретарем Совета нацбезопасности и обороны — Зеленский подписал указ.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийСаакашвилигражданствоАлександр ДанилюкСНБО
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