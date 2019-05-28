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У Зеленського кажуть, що Саакашвілі марно сподіватись потрапити у "Слугу народу"

Вівторок, 28 травня 2019, 22:51

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі не зможе стати членом президентської партії "Слуга народу".

Про це заявив її новий глава і радник Володимира Зеленського Дмитро Разумков в ефірі "112-Україна".

"Якщо я не помиляюся, там є обмеження. Він не може потрапити в список будь-якої партії, бо в рамках чинного законодавства, він повинен був би прожити 5 років на території України. Він прожив 4 і напевно менше, тому що цей проміжок часу, він теж випадає з цього тимчасового циклу", - розповів Разумков.

За його словами, в партійні списки або для висунення по мажоритарці, по одномандатному виборчому округу, "не обов'язково бути членом партії, але інші обмеження відіграють важливу роль".

"Прийом або не прийом того чи іншого громадянина України в ту чи іншу громадську організацію, зокрема, партію, прописується як законодавством України, статутом, так і іншими нормативними документами, які розробляються тими чи іншими політичними силами", - додав Разумков.

Нагадаємо:

  • 28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
  • Саакашвілі уже подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.
  • Екс-губернатор має повернутися в Україну в другій половині дня середи, 29 травня.
  • Прикордонники пояснили, що підстав для недопуску Саакашвілі на територію України наразі більше немає.
  • Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.

Українська правда

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Теми: СаакашвіліРазумков ДмитроЗеленськийСлуга народу
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