У Зеленского говорят, что Саакашвили бесполезно надеяться попасть в "Слугу народа"

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не сможет стать членом президентской партии "Слуга народа".

Об этом заявил ее новый глава и советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире "112-Украина".



"Если я не ошибаюсь, там есть ограничение. Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства, он должен был бы прожить 5 лет на территории Украины. Он прожил 4 и наверное меньше, потому что этот промежуток времени, он тоже выпадает из этого временного цикла", - рассказал Разумков.



По его словам, в партийные списки или для выдвижения по мажоритарке, по одномандатному избирательному округу, "не обязательно быть членом партии, но другие ограничения играют важную роль".



"Прием либо не прием того или иного гражданина Украины в ту или иную общественную организацию, в частности, партию, прописывается как законодательством Украины, уставом, так и другими нормативными документами, которые разрабатываются теми или иными политическими силами", - добавил Разумков.

Напомним: