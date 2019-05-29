"Батьківщина" піде на вибори в Раду самостійно

2459 переглядів
Середа, 29 травня 2019, 11:39

Партія "Батьківщина" піде на дострокові парламентські вибори самостійно.

Про це заявила лідерка політсили Юлія Тимошенко в прямому ефірі Українського радіо, інформує прес-служба "Батьківщини".

"Ті політичні сили, які підтримують наш новий курс, докорінну зміну економічної стратегії, які підтримують зниження тарифів, – ми готові з ними співпрацювати. Але ми йдемо на вибори самостійно", – сказала Тимошенко.

Голова партії зауважила, що наразі її політичній силі та їй особисто дуже важливо просто створити умови, за яких "українці будуть щасливими".

Тимошенко наголосила, що її команда – не в опозиції до нового президента.

"Ми хотіли йому передати новий економічний курс, який ми напрацювали і який може реалізувати докорінні зміни в Україні. Він дає можливість за 5 років досягнути рівня Польщі і далі розвивати країну. Тож, ми не плануємо створювати опозиційні об’єднання, ми хочемо допомогти президенту, якого обрали люди", – підсумувала лідер "Батьківщини".

Водночас, за даними "Української правди", партія "Батьківщина" вела переговори одразу з кількома політсилами щодо можливого походу на вибори. Зокрема, Юлія Тимошенко спілкувалася з цього приводу з мером Києва Віталієм Кличком.

Як пояснюють джерела УП, сторони не зійшлися через квоти – Кличко нібито хотів 30% списку "Батьківщини". Тимошенко не могла прогарантувати такі відсотки.

Разом з тим джерела у "Батьківщині" вказують, що партія Тимошенко переживає не найкращі часи: чи не всі партійці, з якими спілкується УП, скаржаться на фінансові проблеми політсили.

Читайте також: ПереЗЕвантаження. Як Зеленський розпускає Раду

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • Новообраний президент хотів переобрати Раду за дещо новими правилами – без мажоритарки, однак із закритими партійними списками, знизивши прохідний бар’єр до парламенту з 5% до 3%.
  • Водночас народні депутати не підтримали законодавчі ініціативи Зеленського.
  • Керівник виборчого штабу партії Зеленського "Слуга народу" Олександр Корнієнко, заявляв, що політсила хоче самостійно сформувати коаліцію у майбутній Верховній Раді.
  • Згідно з даними останнього соціологічного опитування, партію "Слуга народу" готові підтримати 29,5% з усіх опитаних, "Опозиційну платформу - За життя" – 8,3%, Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 7,3%, ВО "Батьківщина" - 7,1%.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Батьківщина вибори Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
З "Батьківщини" виходить близький соратник Тимошенко 28 травня 2019, 16:07
У Тимошенко прокоментували розпуск Ради 20 травня 2019, 12:23
"Батьківщина" пропонує допомогу Зеленському 17 травня 2019, 14:39
Усі новини
Головні новини
У Києві – сильна пожежа на території "Кузні на Рибальському"
Шимків: У ситуаційній кімнаті АП не було серверів, а ситрум оплачував Порошенко
На Львівщині стався обвал на шахті, є загиблі
ДРГ окупанта атакувала сили ООС біля Попасної, один військовий зник безвісти
Усі новини
Досвід

Три історії українок, які вишли заміж в Африку, Азію та Латинську Америку

Досвід

П'ять авторів про те, як видати свою книжку

Досвід

Творча майстерня "Аґрафка": історія успіху