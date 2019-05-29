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"Батьківщина" піде на вибори в Раду самостійно

Середа, 29 травня 2019, 11:39

Партія "Батьківщина" піде на дострокові парламентські вибори самостійно.

Про це заявила лідерка політсили Юлія Тимошенко в прямому ефірі Українського радіо, інформує прес-служба "Батьківщини".

"Ті політичні сили, які підтримують наш новий курс, докорінну зміну економічної стратегії, які підтримують зниження тарифів, – ми готові з ними співпрацювати. Але ми йдемо на вибори самостійно", – сказала Тимошенко.

Голова партії зауважила, що наразі її політичній силі та їй особисто дуже важливо просто створити умови, за яких "українці будуть щасливими".

Тимошенко наголосила, що її команда – не в опозиції до нового президента.

"Ми хотіли йому передати новий економічний курс, який ми напрацювали і який може реалізувати докорінні зміни в Україні. Він дає можливість за 5 років досягнути рівня Польщі і далі розвивати країну. Тож, ми не плануємо створювати опозиційні об’єднання, ми хочемо допомогти президенту, якого обрали люди", – підсумувала лідер "Батьківщини".

Водночас, за даними "Української правди", партія "Батьківщина" вела переговори одразу з кількома політсилами щодо можливого походу на вибори. Зокрема, Юлія Тимошенко спілкувалася з цього приводу з мером Києва Віталієм Кличком.

Як пояснюють джерела УП, сторони не зійшлися через квоти – Кличко нібито хотів 30% списку "Батьківщини". Тимошенко не могла прогарантувати такі відсотки.

Разом з тим джерела у "Батьківщині" вказують, що партія Тимошенко переживає не найкращі часи: чи не всі партійці, з якими спілкується УП, скаржаться на фінансові проблеми політсили.

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Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • Новообраний президент хотів переобрати Раду за дещо новими правилами – без мажоритарки, однак із закритими партійними списками, знизивши прохідний бар’єр до парламенту з 5% до 3%.
  • Водночас народні депутати не підтримали законодавчі ініціативи Зеленського.
  • Керівник виборчого штабу партії Зеленського "Слуга народу" Олександр Корнієнко, заявляв, що політсила хоче самостійно сформувати коаліцію у майбутній Верховній Раді.
  • Згідно з даними останнього соціологічного опитування, партію "Слуга народу" готові підтримати 29,5% з усіх опитаних, "Опозиційну платформу - За життя" – 8,3%, Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 7,3%, ВО "Батьківщина" - 7,1%.

Українська правда

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Теми: БатьківщинавибориВерховна Рада
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