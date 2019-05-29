"Батькивщина" пойдет на выборы в Раду самостоятельно
Партия "Батькивщина" пойдет на досрочные парламентские выборы самостоятельно.
Об этом заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко в прямом эфире Украинского радио, сообщает пресс-служба "Батькивщины".
"Те политические силы, которые поддерживают наш новый курс, коренное изменение экономической стратегии, которые поддерживают снижение тарифов, - мы готовы с ними сотрудничать. Но мы идем на выборы самостоятельно", – сказала Тимошенко.
Председатель партии отметила, что пока ее политической силе и ей лично очень важно просто создать условия, при которых "украинцы будут счастливыми".
Тимошенко подчеркнула, что ее команда – не в оппозиции к новому президенту.
"Мы хотели ему передать новый экономический курс, который мы наработали и который может реализовать коренные изменения в Украине. Он дает возможность за 5 лет достичь уровня Польши и дальше развивать страну. Поэтому, мы не планируем создавать оппозиционные объединения, мы хотим помочь президенту , которого избрали люди", - подытожила лидер "Батькивщины".
В то же время, по данным "Украинской правды", партия "Батькивщина" вела переговоры сразу с несколькими политсилами относительно возможного похода на выборы. В частности, Юлия Тимошенко общалась по этому поводу с мэром Киева Виталием Кличко.
Как объясняют источники УП, стороны не сошлись из-за квот: Кличко якобы хотел 30% списка "Батькивщины". Тимошенко не могла прогарантировать такие проценты.
Вместе с тем источники в "Батькивщине" указывают, что партия Тимошенко переживает не лучшие времена: едва ли не все партийцы, с которыми общается УП, жалуются на финансовые проблемы политсилы.
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Напомним:
- 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
- Новоизбранный президент хотел переизбрать Раду по несколько новым правилам - без мажоритарки, однако с закрытыми партийными списками, снизив проходной барьер в парламент с 5% до 3%.
- В то же время народные депутаты не поддержали законодательные инициативы Зеленского.
- Руководитель избирательного штаба партии Зеленского "Слуга народа" Александр Корниенко, заявлял, что политсила хочет самостоятельно сформировать коалицию в будущей Верховной Раде.
- Согласно данным последнего социологического опроса, партию "Слуга народа" готовы поддержать 29,5% из всех опрошенных, "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 8,3%, Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 7,3%, ВО "Батькивщина "- 7,1%.