"Батькивщина" пойдет на выборы в Раду самостоятельно

408 просмотров
Среда, 29 мая 2019, 11:39

Партия "Батькивщина" пойдет на досрочные парламентские выборы самостоятельно.

Об этом заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко в прямом эфире Украинского радио, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Те политические силы, которые поддерживают наш новый курс, коренное изменение экономической стратегии, которые поддерживают снижение тарифов, - мы готовы с ними сотрудничать. Но мы идем на выборы самостоятельно", – сказала Тимошенко.

Председатель партии отметила, что пока ее политической силе и ей лично очень важно просто создать условия, при которых "украинцы будут счастливыми".

Тимошенко подчеркнула, что ее команда – не в оппозиции к новому президенту.

"Мы хотели ему передать новый экономический курс, который мы наработали и который может реализовать коренные изменения в Украине. Он дает возможность за 5 лет достичь уровня Польши и дальше развивать страну. Поэтому, мы не планируем создавать оппозиционные объединения, мы хотим помочь президенту , которого избрали люди", - подытожила лидер "Батькивщины".

В то же время, по данным "Украинской правды", партия "Батькивщина" вела переговоры сразу с несколькими политсилами относительно возможного похода на выборы. В частности, Юлия Тимошенко общалась по этому поводу с мэром Киева Виталием Кличко.

Как объясняют источники УП, стороны не сошлись из-за квот: Кличко якобы хотел 30% списка "Батькивщины". Тимошенко не могла прогарантировать такие проценты.

Вместе с тем источники в "Батькивщине" указывают, что партия Тимошенко переживает не лучшие времена: едва ли не все партийцы, с которыми общается УП, жалуются на финансовые проблемы политсилы.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Батькивщина виборы Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Из "Батькивщины" выходит близкий соратник Тимошенко 28 мая 2019, 16:07
У Тимошенко прокомментировали роспуск Рады 20 мая 2019, 12:23
"Батькивщина" предлагает помощь Зеленскому 17 мая 2019, 14:39
Все новости
Главные новости
Шимкив: В ситуационной комнате АП не было серверов, а ситрум оплачивал Порошенко
Во Львовской области произошел обвал на шахте, есть погибшие
ДРГ оккупанта атаковала силы ООС у Попасной, один военный пропал без вести
Зеленский встретился с миссией МВФ и подтвердил, что Украина будет сотрудничать с Фондом
Все новости
здоровье

Как забеременеть?

Фото

Как выглядит офисная мебель для тех, кто работает из дома

здоровье

15 легких способов сжигать калории этим летом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів