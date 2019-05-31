У Київській школі економіки кажуть, що не будуть дотримуватися закону про мову
Почесний президент приватної Київської школи економіки Тимофій Милованов заявляє, що школі не підходять вимоги закону про мову, тому виконувати їх не будуть.
Про це він написав у Facebook.
"Закон про мову вимагає щоб Київська Школа Економіки викладала українською мовою. Нам це не підходить", - написав Милованов.
Він підкреслив, що у школі викладають "виключно англійською" на більшості програм.
"Також закон вимагає, щоб ми навчали наших студентів українській мові. Нам це теж не підходить. У нас мало ресурсів, ми живемо на гроші благодійників. Приватних осіб та українських бізнесів, які дарують свої зароблені гроші для розвитку освіти", - написав почесний президент KSE.
Він пояснив, що школа має бути відповідальною перед донорами і суспільством і витрачати благодійні внески "на навчання студентів сучасним навичкам, які роблять їх конкурентоспроможними в світі".
Милованов додав, що не погоджується з таким законом, і школа дотримуватися його не буде.
"Ні. Я не погоджуюсь. Ми будемо платити штрафи, відмовлятись від ліцензії, переїжджати в іншу країну. Якщо Україні не потрібні сучасні економісти, то це право України. Але перетворювати економічну освіту в Київській Школі Економіки на цирк ми не будемо", - написав почесний президент KSE.
Також він додав, що школа може піти у тінь.
"Будемо платити штрафи і позбавлятися ліцензії. Йти в тінь. Школа двадцять років викладала незаконно. З 2016 отримала ліцензії і стала входити в систему. Ми підемо назад в підпілля. Якість освіти важливіше", - написав почесний президент KSE.
За його словами, "нікому в світі та в Україні не потрібні економісти які навчаються українською".
"Більшість наших випускників працюють в Україні. Нагадаю вам, що сьогодні професійна мова економіста – англійська", - підсумував Милованов.
Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".
Нагадаємо:
- 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.
- 15 травня закон підписав президент Петро Порошенко.
- 16 травня закон про мову опублікували у газеті "Голос України".
- Закон закріплює, що єдиною державною(офіційною) мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.
- Публічне приниження чи зневажання української мови буде підставою для притягнення до юридичної відповідальності.
- За навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах або створення перешкод та обмежень у застосуванні української мови також каратимуть. "Дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів", – зазначається в документі.
- Крім того, закон зобов’язує посадовців володіти державною мовою та застосовувати її при виконанні службових обов’язків.
- Також державна мова має використовуватися в освітній сфері і трудових відносинах, у медичній сфері, обслуговуванні споживачів, у публічних заходах, рекламі та в інших сферах.
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