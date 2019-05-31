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У Київській школі економіки кажуть, що не будуть дотримуватися закону про мову

П'ятниця, 31 травня 2019, 14:03

Почесний президент приватної Київської школи економіки Тимофій Милованов заявляє, що школі не підходять вимоги закону про мову, тому виконувати їх не будуть.

Про це він написав у Facebook.

"Закон про мову вимагає щоб Київська Школа Економіки викладала українською мовою. Нам це не підходить", - написав Милованов.

Він підкреслив, що у школі викладають "виключно англійською" на більшості програм.

"Також закон вимагає, щоб ми навчали наших студентів українській мові. Нам це теж не підходить. У нас мало ресурсів, ми живемо на гроші благодійників. Приватних осіб та українських бізнесів, які дарують свої зароблені гроші для розвитку освіти", - написав почесний президент KSE.

Він пояснив, що школа має бути відповідальною перед донорами і суспільством і витрачати благодійні внески "на навчання студентів сучасним навичкам, які роблять їх конкурентоспроможними в світі". 

Милованов додав, що не погоджується з таким законом, і школа дотримуватися його не буде.  

"Ні. Я не погоджуюсь. Ми будемо платити штрафи, відмовлятись від ліцензії, переїжджати в іншу країну. Якщо Україні не потрібні сучасні економісти, то це право України. Але перетворювати економічну освіту в Київській Школі Економіки на цирк ми не будемо", - написав почесний президент KSE.  

 

Також він додав, що школа може піти у тінь.

"Будемо платити штрафи і позбавлятися ліцензії. Йти в тінь. Школа двадцять років викладала незаконно. З 2016 отримала ліцензії і стала входити в систему. Ми підемо назад в підпілля. Якість освіти важливіше", - написав почесний президент KSE.

За його словами, "нікому в світі та в Україні не потрібні економісти які навчаються українською".

"Більшість наших випускників працюють в Україні. Нагадаю вам, що сьогодні професійна мова економіста – англійська", - підсумував Милованов.

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".

Нагадаємо:

  • 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.
  • 15 травня закон підписав президент Петро Порошенко.
  • 16 травня закон про мову опублікували у газеті "Голос України".
  • Закон закріплює, що єдиною державною(офіційною) мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.
  • Публічне приниження чи зневажання української мови буде підставою для притягнення до юридичної відповідальності.
  • За навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах або створення перешкод та обмежень у застосуванні української мови також каратимуть. "Дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів", – зазначається в документі.
  • Крім того, закон зобовязує посадовців володіти державною мовою та застосовувати її при виконанні службових обов’язків.
  • Також державна мова має використовуватися в освітній сфері і трудових відносинах, у медичній сфері, обслуговуванні споживачів, у публічних заходах, рекламі та в інших сферах.

Українська правда
Теми: моваосвітазаконодавство
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