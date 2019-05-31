В Киевской школе экономики говорят, что им не подходят требования закона о языке
Почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов заявляет, что школе не подходят правила закона о языке.
Об этом он написал в Facebook.
"Закон о языке требует, чтобы Киевская Школа Экономики преподавала на украинском языке. Нам это не подходит", - написал Милованов.
Он подчеркнул, что в школе преподают "исключительно на английском" на большинстве программ.
"Также закон требует, чтобы мы учили наших студентов украинскому языку. Нам это тоже не подходит. У нас мало ресурсов, мы живем на деньги благотворителей. Частных лиц и украинских бизнесов, которые дарят свои заработанные деньги для развития образования", - написал почетный президент KSE.
Он добавил, что школа должна быть ответственной перед донорами и обществом и тратить благотворительные взносы "на обучение студентов современным навыкам, которые делают их конкурентоспособными в мире".
Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".
Напомним:
- 25 апреля Верховная Рада приняла закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
- 15 мая закон подписал президент Петр Порошенко.
- 16 мая закон о языке опубликовали в газете "Голос Украины".
- Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
- Публичное унижение или пренебрежение к украинскому языку будет основанием для привлечения к юридической ответственности.
- За умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах или создание препятствий и ограничений в применении украинского языка также будут наказывать. "Действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов", – отмечается в документе.
- Кроме того, закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.
- Также государственный язык должен использоваться в образовательной сфере и трудовых отношениях, в медицинской сфере, обслуживании потребителей, в публичных мероприятиях, рекламе и других сферах.
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