В Киевской школе экономики говорят, что им не подходят требования закона о языке

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Пятница, 31 мая 2019, 14:03

Почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов заявляет, что школе не подходят правила закона о языке.

Об этом он написал в Facebook.

"Закон о языке требует, чтобы Киевская Школа Экономики преподавала на украинском языке. Нам это не подходит", - написал Милованов.

Он подчеркнул, что в школе преподают "исключительно на английском" на большинстве программ.

"Также закон требует, чтобы мы учили наших студентов украинскому языку. Нам это тоже не подходит. У нас мало ресурсов, мы живем на деньги благотворителей. Частных лиц и украинских бизнесов, которые дарят свои заработанные деньги для развития образования", - написал почетный президент KSE.

Он добавил, что школа должна быть ответственной перед донорами и обществом и тратить благотворительные взносы "на обучение студентов современным навыкам, которые делают их конкурентоспособными в мире".

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Напомним:

  • 25 апреля Верховная Рада приняла закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
  • 15 мая закон подписал президент Петр Порошенко. 
  • 16 мая закон о языке опубликовали в газете "Голос Украины".
  • Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
  • Публичное унижение или пренебрежение к украинскому языку будет основанием для привлечения к юридической ответственности.
  • За умышленное искажение украинского языка в официальных документах и ​​текстах или создание препятствий и ограничений в применении украинского языка также будут наказывать. "Действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов", – отмечается в документе.
  • Кроме того, закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.
  • Также государственный язык должен использоваться в образовательной сфере и трудовых отношениях, в медицинской сфере, обслуживании потребителей, в публичных мероприятиях, рекламе и других сферах.

Украинская правда

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Темы: язык образование законодательство


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