Почетный президент частной Киевской школы экономики Тимофей Милованов заявляет, что школе не подходят требования закона о языке, поэтому соблюдать их не будут.

Об этом он написал в Facebook.

"Закон о языке требует, чтобы Киевская Школа Экономики преподавала на украинском языке. Нам это не подходит", - написал Милованов.

Он подчеркнул, что в школе преподают "исключительно на английском" на большинстве программ.

"Также закон требует, чтобы мы учили наших студентов украинскому языку. Нам это тоже не подходит. У нас мало ресурсов, мы живем на деньги благотворителей. Частных лиц и украинских бизнесов, которые дарят свои заработанные деньги для развития образования", - написал почетный президент KSE.

Он добавил, что школа должна быть ответственной перед донорами и обществом и тратить благотворительные взносы "на обучение студентов современным навыкам, которые делают их конкурентоспособными в мире".

Милованов добавил, что не согласен с таким законом, и школа соблюдать его не будет.

"Нет. Я не согласен. Мы будем платить штрафы, отказываться от лицензии, переезжать в другую страну. Если Украинt не нужны современные экономисты, это право Украины. Но превращать экономическое образование в Киевской Школе Экономики в цирк мы не будем", - написал почетный президент KSE.

Также он добавил, что школа может уйти в тень.

"Будем платить штрафы и лишаться лицензии. Идти в тень. Школа двадцать лет преподавала незаконно. С 2016 года получила лицензии и стала входить в систему. Мы пойдем обратно в подполье. Качество образования важнее", - написал почетный президент KSE.

По его словам, "никому в мире и в Украине не нужны экономисты, обучающиеся на украинском".

"Большинство наших выпускников работают в Украине. Напомню вам, что сегодня профессиональный язык экономиста – английский", - подытожил Милованов.

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Напомним: