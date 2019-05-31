Почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов заявляет, что школе не подходят правила закона о языке.

Об этом он написал в Facebook.

"Закон о языке требует, чтобы Киевская Школа Экономики преподавала на украинском языке. Нам это не подходит", - написал Милованов.

Он подчеркнул, что в школе преподают "исключительно на английском" на большинстве программ.

"Также закон требует, чтобы мы учили наших студентов украинскому языку. Нам это тоже не подходит. У нас мало ресурсов, мы живем на деньги благотворителей. Частных лиц и украинских бизнесов, которые дарят свои заработанные деньги для развития образования", - написал почетный президент KSE.

Он добавил, что школа должна быть ответственной перед донорами и обществом и тратить благотворительные взносы "на обучение студентов современным навыкам, которые делают их конкурентоспособными в мире".

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Напомним: