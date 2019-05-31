Разумков: Ніщо не завадить "Слузі народу" взяти участь у виборах

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков назвав "чорними технологіями" чутки про те, що участь партії в дострокових парламентських виборах нібито під загрозою через затягування Міністерством юстиції процесу реєстрації змін до статуту політсили.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, подібні заяви - це фейк і "чорний піар", які застосовують конкуренти.

"Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності і поширюється для того, щоб дискредитувати партію і ввести в оману наших виборців", - сказав Разумков.

"Немає ніяких підстав, які завадили б партії "Слуга народу" взяти участь у виборах", - додав він.

Лідер партії зазначив, що до "виливання інформаційного бруду вдаються тоді, коли немає інших інструментів для боротьби" і підкреслив, що стратегія "Слуги народу" - чесно вести виборчу кампанію.

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