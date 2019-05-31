Разумков: Ніщо не завадить "Слузі народу" взяти участь у виборах
Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков назвав "чорними технологіями" чутки про те, що участь партії в дострокових парламентських виборах нібито під загрозою через затягування Міністерством юстиції процесу реєстрації змін до статуту політсили.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За його словами, подібні заяви - це фейк і "чорний піар", які застосовують конкуренти.
"Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності і поширюється для того, щоб дискредитувати партію і ввести в оману наших виборців", - сказав Разумков.
"Немає ніяких підстав, які завадили б партії "Слуга народу" взяти участь у виборах", - додав він.
Лідер партії зазначив, що до "виливання інформаційного бруду вдаються тоді, коли немає інших інструментів для боротьби" і підкреслив, що стратегія "Слуги народу" - чесно вести виборчу кампанію.
Нагадаємо:
- Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію, що партія "Слуга народу" нібито не зможе взяти участь у парламентських виборах, оскільки міністерство юстиції не хоче вносити зміни в устав по скороченій процедурі.
- Однак, 31 травня відповідні зміни були зареєстровані Мін'юстом.
- 27 травня керівник виборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко повідомив, що партія хоче отримати однопартійну більшість у майбутній Верховній Раді за результатами дострокових виборів 21 липня.
- Зокрема повідомлялося, що до Верховної Ради планує балотуватися актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков (Юзик), а також кілька учасників "Ліги сміху".
- Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", партію "Слуга народу" готові підтримати 43,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.
- 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
- Новообраний президент хотів переобрати Раду за дещо новими правилами – без мажоритарки, однак із закритими партійними списками, знизивши прохідний бар’єр до парламенту з 5% до 3%.
- Водночас народні депутати не підтримали законодавчі ініціативи Зеленського.