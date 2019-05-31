Разумков: Ніщо не завадить "Слузі народу" взяти участь у виборах

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П'ятниця, 31 травня 2019, 15:07

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков назвав "чорними технологіями" чутки про те, що участь партії в дострокових парламентських виборах нібито під загрозою через затягування Міністерством юстиції процесу реєстрації змін до статуту політсили.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, подібні заяви - це фейк і "чорний піар", які застосовують конкуренти.

"Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності і поширюється для того, щоб дискредитувати партію і ввести в оману наших виборців", - сказав Разумков.

"Немає ніяких підстав, які завадили б партії "Слуга народу" взяти участь у виборах", - додав він.

Лідер партії зазначив, що до "виливання інформаційного бруду вдаються тоді, коли немає інших інструментів для боротьби" і підкреслив, що стратегія "Слуги народу"  - чесно вести виборчу кампанію.

Нагадаємо:

  • Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію, що партія "Слуга народу" нібито не зможе взяти участь у парламентських виборах, оскільки міністерство юстиції не хоче вносити зміни в устав по скороченій процедурі.
  • Однак, 31 травня відповідні зміни були зареєстровані Мін'юстом.
  • 27 травня керівник виборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко повідомив, що партія хоче отримати однопартійну більшість у майбутній Верховній Раді за результатами дострокових виборів 21 липня.
  • Зокрема повідомлялося, що до Верховної Ради планує балотуватися актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков (Юзик), а також кілька учасників "Ліги сміху".
  • Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", партію "Слуга народу" готові підтримати 43,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.
  • 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • Новообраний президент хотів переобрати Раду за дещо новими правилами – без мажоритарки, однак із закритими партійними списками, знизивши прохідний бар’єр до парламенту з 5% до 3%.
  • Водночас народні депутати не підтримали законодавчі ініціативи Зеленського.

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Теми: Слуга народу Верховна Рада вибори


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