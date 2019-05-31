Разумков: Ничто не помешает "Слуге народа" принять участие в выборах
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал "черными технологиями" слухи о том, что участие партии в досрочных парламентских выборах якобы под угрозой из-за затягивания Министерством юстиции процесса регистрации изменений в устав политсилы.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По его словам, подобные заявления - это фейк и "черный пиар", которые применяют конкуренты.
"Эта информация абсолютно не соответствует действительности и распространяется для того, чтобы дискредитировать партию и ввести в заблуждение наших избирателей", - сказал Разумков.
"Нет никаких оснований, которые помешали бы партии "Слуга народа" принять участие в выборах", - добавил он.
Лидер партии отметил, что к "выливанию информационной грязи прибегают тогда, когда нет других инструментов для борьбы" и подчеркнул, что стратегия "Слуги народа" - честно вести избирательную кампанию.
Напомним:
- Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что партия "Слуга народа" якобы не сможет принять участие в парламентских выборах, поскольку Министерство юстиции не хочет вносить изменения в устав по сокращенной процедуре.
- Однако, 31 мая соответствующие изменения были зарегистрированы Минюстом.
- Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" хочет получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по результатам досрочных выборов 21 июля.
- В частности сообщалось, что в Верховную Раду планирует баллотироваться актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик), а также несколько участников "Лиги смеха".
- Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", партию "Слуга народа" готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.
- 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
- Новоизбранный президент хотел переизбрать Раду по несколько новым правилам - без мажоритарки, однако с закрытыми партийными списками, снизив проходной барьер в парламент с 5% до 3%.
- В то же время народные депутаты не поддержали законодательные инициативы Зеленского.