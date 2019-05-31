Разумков: Ничто не помешает "Слуге народа" принять участие в выборах

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал "черными технологиями" слухи о том, что участие партии в досрочных парламентских выборах якобы под угрозой из-за затягивания Министерством юстиции процесса регистрации изменений в устав политсилы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, подобные заявления - это фейк и "черный пиар", которые применяют конкуренты.

"Эта информация абсолютно не соответствует действительности и распространяется для того, чтобы дискредитировать партию и ввести в заблуждение наших избирателей", - сказал Разумков.

"Нет никаких оснований, которые помешали бы партии "Слуга народа" принять участие в выборах", - добавил он.

Лидер партии отметил, что к "выливанию информационной грязи прибегают тогда, когда нет других инструментов для борьбы" и подчеркнул, что стратегия "Слуги народа" - честно вести избирательную кампанию.

Напомним: