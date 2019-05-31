Холодницький пояснив, чому забрав у підлеглого десятки справ

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький стверджує, що прокурор Сергій Козачина, в якого він забрав десятки справ, неналежним чином виконував свою роботу.

Про це Холодницький сказав у коментарі "Українській правді".

За словами керівника САП, прокурор ще з лютого 2018 року обіцяв висунути підозри у справі "Золотого мандарину", а у квітні 2018 року нібито мав завершити розслідування.

"І тут у квітні 2019 року раптово оголошує підозру одному з дрібних клієнтів за ч.5 ст.191 (розтрата майна – УП), що передбачає 12 років тюрми. А через тиждень раптово перекваліфіковує на ст. 205 (фіктивне підприємництво – УП), штраф, і з клопотанням про звільнення від відповідальності направляє до суду", – стверджує Холодницький.

Він додав, що дав вказівку вивчити стан справ у всьому відділі, який очолює Козачина.

Очільник антикорупційної прокуратури також запевняє, що був випадки, коли його підлеглий програв у суді справу, приховавши це від керівництва, або не приходив на судове засідання.

Водночас, прокурор Козачина у коментарі УП щодо пом'якшення підозри для одного з фігурантів справи "Золотого мандарину" сказав, що після проведення слідчих дій нібито було встановлена його непричетність до розкрадання, а лише використання в якості формального директора.

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