Холодницький пояснив, чому забрав у підлеглого десятки справ
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький стверджує, що прокурор Сергій Козачина, в якого він забрав десятки справ, неналежним чином виконував свою роботу.
Про це Холодницький сказав у коментарі "Українській правді".
За словами керівника САП, прокурор ще з лютого 2018 року обіцяв висунути підозри у справі "Золотого мандарину", а у квітні 2018 року нібито мав завершити розслідування.
"І тут у квітні 2019 року раптово оголошує підозру одному з дрібних клієнтів за ч.5 ст.191 (розтрата майна – УП), що передбачає 12 років тюрми. А через тиждень раптово перекваліфіковує на ст. 205 (фіктивне підприємництво – УП), штраф, і з клопотанням про звільнення від відповідальності направляє до суду", – стверджує Холодницький.
Він додав, що дав вказівку вивчити стан справ у всьому відділі, який очолює Козачина.
Очільник антикорупційної прокуратури також запевняє, що був випадки, коли його підлеглий програв у суді справу, приховавши це від керівництва, або не приходив на судове засідання.
Водночас, прокурор Козачина у коментарі УП щодо пом'якшення підозри для одного з фігурантів справи "Золотого мандарину" сказав, що після проведення слідчих дій нібито було встановлена його непричетність до розкрадання, а лише використання в якості формального директора.
Нагадаємо:
- Раніше стало відомо, що Холодницький відсторонив від десятків справ прокурора Козачину, який займався справою "Золотого мандарину", ймовірно, пов’язаною з нардепом Георгієм Логвинським.
- У березні 2018 року з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена "прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума.
- На записах, серед іншого була зафіксована зустріч Холодницького з депутатом від "Народного Фронту" Георгієм Логвинським, ймовірним фігурантом корупційних справ. Керівник САП нібито сказав, що "повністю контролює ситуацію і що повідомить Логвинського про подальші дії".
- Також Холодницький тоді нібито сказав із Козачині, що не хоче сваритись з Логвинським, та намагався переконати підлеглого у безперспективності справ проти депутата.
- Національне антикорупційне бюро розслідує справу про можливе зловживання владою посадовцями Міністерства юстиції та розтрату 54 мільйонів гривень. Кошти виводились через компанію "Золотий мандарин ойл", яку пов’язують з Логвинським.
- У Мін'юсті стверджують, що виплатили гроші за рішенням Європейського суду з прав людини і зробили це законно.
- Сам Логвинський називав справи проти себе замовленням.
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