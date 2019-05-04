У Рівному спалили авто, яке орендує секретар міськради

У Рівному в ніч на суботу спалили автомобіль, який орендує секретар Рівненської міської ради.

Як повідомляє поліція області, близько першої години ночі працівники ДСНС повідомили до поліції, що на вулиці Літня обласного центру горить позашляховик.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що автомобіль "Toyota RAV4" належить приватному підприємству, а орендує його 44-річний житель Рівного, секретар Рівненської міської ради.

Транспортний засіб був припаркований на проїзній частині дороги біля приватного будинку, де і проживає рівнянин.

"Рятувальники пожежу загасили, втім іномарку практично повністю знищено вогнем", - додали в поліції.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчим Рівненського відділу поліції розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.

Поліцейські проводять слідчі та розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до злочину.