Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Рівному спалили авто, яке орендує секретар міськради

Субота, 4 травня 2019, 14:34

У Рівному в ніч на суботу спалили автомобіль, який орендує секретар Рівненської міської ради.

Як повідомляє поліція області, близько першої години ночі працівники ДСНС повідомили до поліції, що на вулиці Літня обласного центру горить позашляховик.

 

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що автомобіль "Toyota RAV4" належить приватному підприємству, а орендує його 44-річний житель Рівного, секретар Рівненської міської ради.

 

Транспортний засіб був припаркований на проїзній частині дороги біля приватного будинку, де і проживає рівнянин.

"Рятувальники пожежу загасили, втім іномарку практично повністю знищено вогнем", - додали в поліції.

 

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчим Рівненського відділу поліції розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.

Поліцейські проводять слідчі та розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до злочину.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Рівне
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Рівне
Фонд держмайна продав "Рівнеторф" на аукціоні за 205 мільйонів
Зеленський провів виїзне засідання Ставки на АЕС
Рівненська АЕС планувала закупити понад 800 пляшок пива – тендер скасували
Останні новини
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
Усі новини...
Реклама: