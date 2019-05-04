У Рівному спалили авто, яке орендує секретар міськради

1646 переглядів
Субота, 4 травня 2019, 14:34

У Рівному в ніч на суботу спалили автомобіль, який орендує секретар Рівненської міської ради.

Як повідомляє поліція області, близько першої години ночі працівники ДСНС повідомили до поліції, що на вулиці Літня обласного центру горить позашляховик.

 

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що автомобіль "Toyota RAV4" належить приватному підприємству, а орендує його 44-річний житель Рівного, секретар Рівненської міської ради.

 

Транспортний засіб був припаркований на проїзній частині дороги біля приватного будинку, де і проживає рівнянин.

"Рятувальники пожежу загасили, втім іномарку практично повністю знищено вогнем", - додали в поліції.

 

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчим Рівненського відділу поліції розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.

Поліцейські проводять слідчі та розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до злочину.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Рівне
powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Рівному за борги відключили гарячу воду 1 травня 2019, 15:52
Монументу Слави у Рівному відпиляли пальці і ніс 14 березня 2019, 18:53
В будинок судді у Рівному кинули гранату та обстріляли з автомата 25 лютого 2019, 10:29
Усі новини
Головні новини
Зеленський: Хочемо провести інавгурацію 19 травня
У Черкасах побили журналіста, він у важкому стані
Порошенко звільнив голову Нацради з теле- і радіомовлення
Голова Нацради з теле- і радіомовлення подав у відставку
Усі новини
сім'я

Що повинна почути від чоловіка кожна друга дружина

Instagram дня

Хроніки Голокосту в "історіях" від 13-річної дівчинки

Історії успіху

Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію