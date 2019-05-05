Росія провела репетиції парадів до 9 травня в окупованому Криму

Увечері 4 травня в окупованому Росією українському Севастополі відбулася репетиція військового параду, приуроченого до російського "Дня перемоги".

Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Колону військової техніки очолювала бойова машина реактивної артилерії воєнних років, відома під неофіційною назвою "Катюша", на реактивних снарядах якої було написано "За Сталіна! Від Катюші!".

Після цієї установки їхав танк воєнних років Т-34 на синтетичних гусеницях, самохідна артилерійська установка і кілька десятків російських бойових машин, що перебувають на озброєнні берегових військ Чорноморського флоту Росії.

Репетиція проходила в центрі міста, бойова техніка їхала вулицею Леніна і проспектом Нахімова.

За репетицією спостерігали кілька сотень туристів і місцевих жителів, які фотографували бронетехніку на мобільні телефони.

В окупованих Росією Керчі та Сімферополі 4 травня також відбулися репетиції військових парадів до російського "Дня перемоги". У Керчі в підготовці до параду брали участь військові різних видів російських військ і "юнармійців".

В Керчі була представлена різна військова техніка Росії: від броньовиків, БТРів, мінометів і гаубиць, систем "Град", до зенітних ракетних систем С-300.

У сусідній Росії (а з 2014 року і в окупованому Росією українському Криму) 9 травня відзначають "День перемоги", цей день вважають святом перемоги Червоної армії та радянського народу над нацистською Німеччиною.

В Україні 8 травня відзначають День пам'яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цю пам'ятну дату Верховна Рада України встановила 9 квітня 2015 року в рамках реалізації політики декомунізації.