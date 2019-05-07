У Польщі заявили, що не купують вугілля з Донбасу і звинуватили в цьому Німеччину

Заступник міністра енергетики Польщі Гжегож Тобішовський запевнив, що ні державні, ні приватні компанії в енергетичній сфері не купують вугілля, видобуте на окупованому Росією Донбасі.

Про це пише interia.pl.

"Це дуже специфічне вугілля, високої якості. Воно використовується у Польщі, хочу це особливо підкреслити, лише окремими приватними підприємствами у хімічній сфері. Але підприємства державного сектора, польська енергетика чи навіть індивідуальні користувачі не використовують це вугілля, оскільки не мають пристосованих до цього топок",- повідомив Тобішовський.

Він заявив, що це вугілля йде транзитом до Німеччини, яка його закуповує, але Польща не має до цього стосунку.

Заступник мінстра енергетики наголосив, що звинувачення у тому, що Польща, виплачуючи 3,5 млрд злотих за цю сировину, підтримує Росію у боротьбі з Україною, є брехнею.

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