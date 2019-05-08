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Чоловіка, що поранив нардепа від БПП, затримали

Середа, 8 травня 2019, 12:12

Правоохоронці затримали чоловіка, який поранив з травматичної зброї депутата від фракції "Блок Петра Порошенка" Олександра Урбанського на Одещині.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Побутова ситуація, не пов’язана з його депутатською діяльністю. Чоловік, що стріляв затриманий у порядку статті 208 КПК", - сказав він.

Тракало додав, що у затриманого провели санкціонований обшук і вилучили ще кілька одиниць зброї.

"Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство з застосуванням зброї) ККУ. Також вирішується питання про відкриття кримінального  провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ", - підсумував Тракало.  

Нагадаємо:

  • У готелі села Санжейка Одеської області чоловік поранив нардепа від БПП Олександра Урбанського, вистріливши йому в ногу з травматичної зброї під час конфлікту.

Ірина Балачук, УП

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