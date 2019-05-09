"Самопоміч" піде на вибори сама, об'єднуватися ні з ким не буде - Садовий

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Четвер, 9 травня 2019, 22:04

Участь у парламентських виборах партія "Самопоміч" буде брати самостійно, жодного об’єднання з іншими політсилами не планується. 

Про це в ефірі програми "Мокрик По Живому" на Громадському заявив лідер "Самопомочі", мер Львова Андрій Садовий.

Він зазначив, що домовленостей про об’єднання на парламентських виборах у "Самопомочі" немає ні з ким, а з лідером "Громадянської позиції" Анатолієм Гриценком він жодного разу не говорив про таке об’єднання.

"Думаю, що (на вибори - ред.) будемо йти самостійно і будемо залучати активних людей, які мають великий досвід, які є експертами", - заявив Садовий.

Лідер "Самопомочі" також заявив, що у списку від партії на парламентських виборах "буде 70% нових облич".

"У наступному списку до Верховної Ради від "Самопомочі", я думаю, відсотків 70 будуть нові обличчя. ... Це будуть регіональні лідери, лідери громадських думок. Тобто ми ... будемо залучати нових активних людей до того, щоб вони були в українській політиці", - зазначив Садовий.

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Нагадаємо,

  • Чергові вибори до Верховної Ради IX скликання заплановано на 27 жовтня 2019 року.
  • Переможець другого туру президентських виборів Володимир Зеленський заявляв, що у разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.
  • Згодом представник штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що в рамках Конституції розпуск парламенту "теоретично можливий після інавгурації" переможця виборів.
  • 4 травня Зеленський після зустрічі з представниками парламентських фракцій і народними депутатами заявив, що "говорити про розпуск Верховної Ради зарано".
  • Фракції "Народний фронт" і "Блок Петра Порошенка" стверджують, що проведення дострокових виборів Верховної Ради є незаконним і вони повинні пройти у жовтні.
  • За словами спікера ВР Андрія Парубія, підстав для розпуску парламенту наразі немає, а після 27 травня "їх і не зможе виникнути".
  • У ЦВК заявили, що в разі оголошення дострокових парламентських виборів, Центрвиборчком буде готовий до їх проведення.

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Теми: Самопоміч вибори Садовий


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