"Самопоміч" піде на вибори сама, об'єднуватися ні з ким не буде - Садовий
Участь у парламентських виборах партія "Самопоміч" буде брати самостійно, жодного об’єднання з іншими політсилами не планується.
Про це в ефірі програми "Мокрик По Живому" на Громадському заявив лідер "Самопомочі", мер Львова Андрій Садовий.
Він зазначив, що домовленостей про об’єднання на парламентських виборах у "Самопомочі" немає ні з ким, а з лідером "Громадянської позиції" Анатолієм Гриценком він жодного разу не говорив про таке об’єднання.
"Думаю, що (на вибори - ред.) будемо йти самостійно і будемо залучати активних людей, які мають великий досвід, які є експертами", - заявив Садовий.
Лідер "Самопомочі" також заявив, що у списку від партії на парламентських виборах "буде 70% нових облич".
"У наступному списку до Верховної Ради від "Самопомочі", я думаю, відсотків 70 будуть нові обличчя. ... Це будуть регіональні лідери, лідери громадських думок. Тобто ми ... будемо залучати нових активних людей до того, щоб вони були в українській політиці", - зазначив Садовий.
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Нагадаємо,
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