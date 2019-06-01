У МАГАТЕ заявили, що Іран виконує ядерну угоду
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Іран продовжує дотримуватися умов ядерної угоди, попри те, що запаси урану та важкої води в країні зросли.
Про це повідомляє DW.
Зазначається, що станом на 26 травня Іран мав 125,2 тонни важкої води - це на 0,4 тонни більше, ніж було в лютому, але все ще нижче встановленої межі в 130 тонн.
"Станом на 20 травня запаси іранського низькозбагаченого урану складали 174,1 кілограма у порівнянні з 163,8 кілограма у лютому. Ліміт низькозбагаченого урану складає для Ірану 300 кілограмів. Це перший звіт МАГАТЕ з моменту часткового виходу Ірану з ядерної угоди", - йдеться у повідомленні.
МАГАТЕ у своєму звіті підкреслило, що Іран має кілька новіших та потужніших центрифуг, які використовуються для збагачення урану та можуть стати потенційною проблемою.
"Технічні дискусії щодо центрифуг IR-6 тривають", - заявили в організації.
Нагадаємо:
- У травні минулого року Дональд Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великою Британією, Францією і Німеччиною.
- Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.
- Пізніше Вашингтон розширив санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном.
- Інші країни-підписанти угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти чинні домовленості.