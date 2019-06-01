В МАГАТЭ заявили, что Иран выполняет ядерное соглашение

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Суббота, 1 июня 2019, 05:53

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Иран продолжает придерживаться условий ядерной сделки, несмотря на то, что запасы урана и тяжелой воды в стране выросли.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что по состоянию на 26 мая Иран имел 125,2 тонны тяжелой воды - это на 0,4 тонны больше, чем в феврале, но все еще ниже установленного предела в 130 тонн.

"По состоянию на 20 мая запасы иранского низкообогащенного урана составляли 174,1 килограмма по сравнению с 163,8 килограмма в феврале. Лимит низкообогащенного урана составляет для Ирана 300 килограммов. Это первый отчет МАГАТЭ с момента частичного выхода Ирана из ядерной сделки", - говорится в сообщении.

МАГАТЭ в своем отчете подчеркнул, что Иран имеет несколько более новых и мощных центрифуг, используемых для обогащения урана и могут стать потенциальной проблемой.

"Технические дискуссии о центрифугах IR-6 продолжаются", - заявили в организации.

Напомним:

  • В мае прошлого года Дональд Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного 2015 между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.
  • Соглашение предусматривает, в частности, выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.
  • Позже Вашингтон расширил санкции против Ирана, требуя от государств-союзников прекратить покупать иранскую нефть и угрожая санкциями в отношении компаний, сотрудничать с Ираном.
  • Другие страны-подписанты соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить действующие договоренности.

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Темы: Иран ядерное оружие


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