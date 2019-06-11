Вакарчук: "Голос" зробить усе, щоб мажоритарка зникла назавжди

Політична партія "Голос" у разі проходження до Верховної Ради ІХ скликання добиватиметься скасування мажоритарної виборчої системи в Україні.

Про це заявив лідер політсили Святослав Вакарчук у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Вакарчук розповів, що за списком партії "Голос"в парламент ідуть кандидати, які не були депутатами раніше. Водночас, кандидати, які були або є депутатами, які розділяють цінності і принципи партії "Голос", отримають підтримку політсили на виборах по мажоритарних округах.

Вакарчук виключив, що партія за таким самим принципом йтиме і на наступні вибори. Він висловив упевненість, що чинний закон про вибори буде змінено.

"Партія "Голос" зробить все, як тільки прийде до влади, щоб мажоритарка як позорне явище зникла назавжди з історії. Я вважаю, що і сьогодні нинішня влада, в тому числі президент, мав зробити все для того, щоб цей парламент змусити відмінити цей закон. Тому що це корупція, це розсадник тотальної безвідповідальності", - заявив він.

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