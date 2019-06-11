Вакарчук: "Голос" сделает все, чтобы мажоритарка исчезла навсегда

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Вторник, 11 июня 2019, 01:44

Политическая партия "Голос" в случае прохождения в Верховную Раду ИХ созыва будет добиваться отмены мажоритарной избирательной системы в Украине.

Об этом заявил лидер политсилы Святослав Вакарчук в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Вакарчук рассказал, что по списку партии "Голос" в парламент идут кандидаты, которые не были депутатами ранее. В то же время, кандидаты, которые были или являются депутатами, которые разделяют ценности и принципы партии "Голос", получат поддержку политсилы на выборах по мажоритарным округам.

Вакарчук исключил, что партия по такому же принципу пойдет и на следующие выборы. Он выразил уверенность, что действующий закон о выборах будет изменен.

"Партия" Голос "сделает все, как только придет к власти, чтобы мажоритарка как позорное явление исчезла навсегда из истории. Я считаю, что и сегодня нынешняя власть, в том числе президент, должен был сделать все для того, чтобы этот парламент заставить отменить этот закон. Потому что это коррупция, это рассадник тотальной безответственности", - заявил он.

Напомним: 

  • Досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
  • 6 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду.
  • В "Голосе" заявили, что у политсилы есть 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.
  • Вакарчук заявил, что сам возглавит список партии "Голос", а другие люди в нем приятно удивят.
  • Лидер партии "Голос" также заявил, что его партия не возьмет "ни копейки" от олигархов.
  • 8 июня лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук обнародовал первую двадцатку списка партии для участия в досрочных парламентских выборах.

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Темы: Голос Вакарчук виборы


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