Новий керівник Генштабу розповів про стосунки з Полтораком

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що має нормальні службові стосунки з міністром оборони Степаном Полтораком.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна, відповідаючи на питання, як йому працюється зі Степаном Полтораком, оскільки він є людиною попереднього президента Петра Порошенка.

"У нас молода держава, але за тих неповних 28 років нашої самостійності у нас чомусь попередня влада - завжди злочинна і погана. Хоча кожна влада дає свій внесок у розвиток країни - кращий або гірший", - сказав Хомчак

"У мене з міністром оборони Степаном Полтораком нормальні службові стосунки. Я поважаю цього керівника, я працював під його керівництвом останні два роки. Це людина, яка чує, яка розуміє, яка знає, що вона робить", - зазначив він.

За словами Хомчака, на новій посаді у нього немає жодних проблем, навпаки - тільки підтримка.

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