Новий керівник Генштабу розповів про стосунки з Полтораком

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Четвер, 13 червня 2019, 09:35

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що  має нормальні службові стосунки з міністром оборони Степаном Полтораком.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна, відповідаючи на питання, як йому працюється зі Степаном Полтораком, оскільки він є людиною попереднього президента Петра Порошенка.

"У нас молода держава, але за тих неповних 28 років нашої самостійності у нас чомусь попередня влада - завжди злочинна і погана. Хоча кожна влада дає свій внесок у розвиток країни - кращий або гірший", - сказав Хомчак

"У мене з міністром оборони Степаном Полтораком нормальні службові стосунки. Я поважаю цього керівника, я працював під його керівництвом останні два роки. Це людина, яка чує, яка розуміє, яка знає, що вона робить", - зазначив він.

За словами Хомчака, на новій посаді у нього немає жодних проблем, навпаки - тільки підтримка.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил Руслана Хомчака.
  • Міністр оборони Степан Полторак, заявив, що призначений головнокомандувачем Збройних сил Руслан Хомчак має великий досвід на командних посадах і зможе покращити якість виконання бойових завдань військовими.
  • 30 травня президент вніс у Раду подання про звільнення Полторака.
  • 6 червня Верховна рада не підтримала проект постанови президента Володимира Зеленського про звільнення міністра оборони Степана Полторака.

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Теми: Генштаб Хомчак Полторак Міноборони


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