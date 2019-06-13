Новий керівник Генштабу розповів про стосунки з Полтораком
Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що має нормальні службові стосунки з міністром оборони Степаном Полтораком.
Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна, відповідаючи на питання, як йому працюється зі Степаном Полтораком, оскільки він є людиною попереднього президента Петра Порошенка.
"У нас молода держава, але за тих неповних 28 років нашої самостійності у нас чомусь попередня влада - завжди злочинна і погана. Хоча кожна влада дає свій внесок у розвиток країни - кращий або гірший", - сказав Хомчак
"У мене з міністром оборони Степаном Полтораком нормальні службові стосунки. Я поважаю цього керівника, я працював під його керівництвом останні два роки. Це людина, яка чує, яка розуміє, яка знає, що вона робить", - зазначив він.
За словами Хомчака, на новій посаді у нього немає жодних проблем, навпаки - тільки підтримка.
Нагадаємо:
- 21 травня президент Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил Руслана Хомчака.
- Міністр оборони Степан Полторак, заявив, що призначений головнокомандувачем Збройних сил Руслан Хомчак має великий досвід на командних посадах і зможе покращити якість виконання бойових завдань військовими.
- 30 травня президент вніс у Раду подання про звільнення Полторака.
- 6 червня Верховна рада не підтримала проект постанови президента Володимира Зеленського про звільнення міністра оборони Степана Полторака.