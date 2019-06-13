Новый руководитель Генштаба рассказал об отношениях с Полтораком

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что имеет нормальные служебные отношения с министром обороны Степаном Полтораком.

Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, отвечая на вопрос, как ему работается со Степаном Полтораком, поскольку он является человеком предыдущего президента Петра Порошенко.

"У нас молодое государство, но в те неполных 28 лет нашей самостоятельности у нас почему предыдущая власть - всегда преступная и плохая. Хотя каждая власть дает свой вклад в развитие страны - лучше или хуже", - сказал Хомчак

"У меня с министром обороны Степаном Полторак нормальные служебные отношения. Я уважаю этого руководителя, я работал под его руководством последние два года. Это человек, который слышит, который понимает, который знает, что он делает", - отметил он.

По словам Хомчака, на новой должности у него нет никаких проблем, наоборот - только поддержка.

Напомним: