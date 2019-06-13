Новый руководитель Генштаба рассказал об отношениях с Полтораком

2827 просмотров
Четверг, 13 июня 2019, 09:35

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что имеет нормальные служебные отношения с министром обороны Степаном Полтораком.

Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, отвечая на вопрос, как ему работается со Степаном Полтораком, поскольку он является человеком предыдущего президента Петра Порошенко.

"У нас молодое государство, но в те неполных 28 лет нашей самостоятельности у нас почему предыдущая власть - всегда преступная и плохая. Хотя каждая власть дает свой вклад в развитие страны - лучше или хуже", - сказал Хомчак

"У меня с министром обороны Степаном Полторак нормальные служебные отношения. Я уважаю этого руководителя, я работал под его руководством последние два года. Это человек, который слышит, который понимает, который знает, что он делает", - отметил он.

По словам Хомчака, на новой должности у него нет никаких проблем, наоборот - только поддержка.

Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Руслана Хомчака.
  • Министр обороны Степан Полторак, заявил, что назначенный главнокомандующим Вооруженных сил Руслан Хомчак имеет большой опыт на командных должностях и сможет улучшить качество выполнения боевых задач военными.
  • 30 мая президент внес в Раду представление об увольнении Полторака.
  • 6 июня Верховная Рада не поддержала проект постановления президента Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Степана Полторак.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Генштаб Хомчак Полторак Минобороны


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский передумал относительно участия начальника Генштаба в переговорах в Минске 5 июня 2019, 10:31
В ГПУ объяснили, почему суд отпустил Заману 24 мая 2019, 16:22
Новый глава армии: Коломойский посадил меня в белый бронированный микроавтобус 24 мая 2019, 16:14
Все новости
Главные новости
Путин считает, что отношения РФ и Украины будут "неизбежно восстановлены"
И.о. главы СБУ Баканов рассказал о российском гражданстве жены
Если КС "забракует" два пункта указа Зеленского, выборов не будет - ОПОРА
Тимошенко советует Зеленскому не считаться с решением КС о роспуске Рады
Все новости
спорт

7 удивительных вещей, которые делает с нашим телом ежедневная "планка"

здоровье

Супервитамины для психического здоровья

тест

Феминитивы – это ежедневный праздник, как хорошо вы их знаете?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів