Новый руководитель Генштаба рассказал об отношениях с Полтораком
Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что имеет нормальные служебные отношения с министром обороны Степаном Полтораком.
Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, отвечая на вопрос, как ему работается со Степаном Полтораком, поскольку он является человеком предыдущего президента Петра Порошенко.
"У нас молодое государство, но в те неполных 28 лет нашей самостоятельности у нас почему предыдущая власть - всегда преступная и плохая. Хотя каждая власть дает свой вклад в развитие страны - лучше или хуже", - сказал Хомчак
"У меня с министром обороны Степаном Полторак нормальные служебные отношения. Я уважаю этого руководителя, я работал под его руководством последние два года. Это человек, который слышит, который понимает, который знает, что он делает", - отметил он.
По словам Хомчака, на новой должности у него нет никаких проблем, наоборот - только поддержка.
Напомним:
- 21 мая президент Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Руслана Хомчака.
- Министр обороны Степан Полторак, заявил, что назначенный главнокомандующим Вооруженных сил Руслан Хомчак имеет большой опыт на командных должностях и сможет улучшить качество выполнения боевых задач военными.
- 30 мая президент внес в Раду представление об увольнении Полторака.
- 6 июня Верховная Рада не поддержала проект постановления президента Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Степана Полторак.