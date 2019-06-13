Садовий: Поради Тимошенко – чи авантюризм, чи "підстава" Зеленського

Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий припускає, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко хоче поставити "підніжку" президенту Володимиру Зеленському.

"Поради Юлії Тимошенко президенту не виконувати рішення Конституційного суду – це авантюризм. Або свідома підстава", – написав він у Facebook.

"Вибори – добре. Ігнорувати рішення суду – не добре. Все просто", – заявив Садовий.

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