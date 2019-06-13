Садовий: Поради Тимошенко – чи авантюризм, чи "підстава" Зеленського
Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий припускає, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко хоче поставити "підніжку" президенту Володимиру Зеленському.
"Поради Юлії Тимошенко президенту не виконувати рішення Конституційного суду – це авантюризм. Або свідома підстава", – написав він у Facebook.
"Вибори – добре. Ігнорувати рішення суду – не добре. Все просто", – заявив Садовий.
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Нагадаємо:
- 11 червня Конституційний суд провів відкриту частину слухань за позовом народних депутатів щодо конституційності указу президента Зеленського від 21 травня щодо припинення повноважень Верховної Ради 8 скликання і призначення виборів на 21 липня.
- Далі суд має прийняти рішення у закритому засіданні.
- 12 червня Юлія Тимошенко зустрілася з Володимиром Зеленським, а також порадила йому в ефірі не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.
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