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Садовий: Поради Тимошенко – чи авантюризм, чи "підстава" Зеленського

Четвер, 13 червня 2019, 10:56

Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий припускає, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко хоче поставити "підніжку" президенту Володимиру Зеленському.

"Поради Юлії Тимошенко президенту не виконувати рішення Конституційного суду – це авантюризм. Або свідома підстава", – написав він у Facebook.

"Вибори – добре. Ігнорувати рішення суду – не добре. Все просто", – заявив Садовий.

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Нагадаємо:

  • 11 червня Конституційний суд провів відкриту частину слухань за позовом народних депутатів щодо конституційності указу президента Зеленського від 21 травня щодо припинення повноважень Верховної Ради 8 скликання і призначення виборів на 21 липня.
  • Далі суд має прийняти рішення у закритому засіданні.
  • 12 червня Юлія Тимошенко зустрілася з Володимиром Зеленським, а також порадила йому в ефірі не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.

"Українська правда" у Threads

Теми: розпуск РадиТимошенкоЗеленськийСадовийКС
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