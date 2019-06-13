Садовой: Советы Тимошенко – либо авантюризм, либо "подстава" Зеленского

Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовой допускает, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко хочет поставить "подножку" президенту Владимиру Зеленскому.

"Советы Юлии Тимошенко президенту не выполнять решение Конституционного суда – это авантюризм. Или сознательная подстава", – написал он в Facebook.

"Выборы – хорошо. Игнорировать решение суда – не хорошо. Все просто", – заявил Садовой.

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Напомним: