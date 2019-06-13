Садовой: Советы Тимошенко – либо авантюризм, либо "подстава" Зеленского
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Четверг, 13 июня 2019, 10:56
Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовой допускает, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко хочет поставить "подножку" президенту Владимиру Зеленскому.
"Советы Юлии Тимошенко президенту не выполнять решение Конституционного суда – это авантюризм. Или сознательная подстава", – написал он в Facebook.
"Выборы – хорошо. Игнорировать решение суда – не хорошо. Все просто", – заявил Садовой.
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Напомним:
- 11 июня Конституционный суд провел открытую часть слушаний по иску народных депутатов относительно конституционности указа президента Зеленского от 21 мая о прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении выборов на 21 июля.
- Далее суд должен принять решение в закрытом заседании.
- 12 июня Юлия Тимошенко встретилась с Владимиром Зеленским, а такоже посоветовала ему в эфире не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если Конституционный Суд признает его неконституционным.
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