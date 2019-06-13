Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Садовой: Советы Тимошенко – либо авантюризм, либо "подстава" Зеленского

Четверг, 13 июня 2019, 10:56

Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовой допускает, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко хочет поставить "подножку" президенту Владимиру Зеленскому.

"Советы Юлии Тимошенко президенту не выполнять решение Конституционного суда – это авантюризм. Или сознательная подстава", – написал он в Facebook.

"Выборы – хорошо. Игнорировать решение суда – не хорошо. Все просто", – заявил Садовой.

Читайте также: Указ президента о роспуске парламента: что скажет Конституционный Суд

Напомним:

  • 11 июня Конституционный суд провел открытую часть слушаний по иску народных депутатов относительно конституционности указа президента Зеленского от 21 мая о прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении выборов на 21 июля.
  • Далее суд должен принять решение в закрытом заседании.
  • 12 июня Юлия Тимошенко встретилась с Владимиром Зеленским, а такоже посоветовала ему в эфире не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если Конституционный Суд признает его неконституционным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: роспуск РадыТимошенкоЗеленскийСадовыйКС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
роспуск Рады
Выборы: ЦИК дополнила список зарегистрированных кандидатов и отказала коммунистам
Глава КС обвинила Ляшко в клевете и давлении в вопросе роспуска Рады
КС продолжит думать о роспуске Рады в закрытом режиме
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: