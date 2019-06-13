У Смешка сподіваються злитися зі "Слугою народу" в коаліцію
Партія екс-глави СБУ Ігоря Смешка "Сила і честь" сподівається пройти до нового складу Верховної Ради й утворити коаліцію з пропрезидентською партією "Слуга народу".
Про це розповів в інтерв’ю "Українській правді" керівник виборчого штабу партії Смешка журналіст Дмитро Гордон.
"Я думаю, що коаліцію утворять саме "Сила народу"… Тобто "Слуга народу" та "Сила і честь". Коаліція буде називатися "Сила народу" (сміється). Невипадково обмовився", - сказав Гордон.
За його словами, якщо партія президента Володимира Зеленського утворить коаліцію своєю фракцією – це добре, але якщо не буде вистачати голосів, то "Сила і честь" Смешка - підставить плече.
Також Гордон пояснив, що списку мажоритарників від партії ще не оприлюднили, тому що його досі змінюють.
"В мажоритарці ще досі відбуваються зміни. Виключають людей. Уявляєте, є людина, про неї дали високі характеристики, сказали, що в цій області це поважна людина, все нормально. Раз, приходить служба безпеки партії до мене, кажуть: "Він на сайті Миротворець". Подивилися, викреслили", - сказав він.
Крім того, журналіст заявив, що на Смешка напередодні виборів до парламенту виливається багато бруду, зокрема щодо продажу місць у списку партії, але Гордона це не бентежить, бо усі чутки неправдиві.
"У мене принцип такий – аби не переплутали прізвище. Все добре, окрім некрологу. Хай пишуть, і я звертаюся…до всіх, хто хоче мочити Смешка чи мене – вперед, будемо читати, будемо радіти", - заявив Гордон.
За його словами, він має "невеличку таємницю", щодо стратегії на виборах до ВР і розповість про це, коли партія Смешка "Сила і честь" набере від 10 до 18%.
Він розповів, що у передвиборчій кампанії партії не буде ні бордів, ні каналів, ні іншої атрибутики, бо у "Сили і честі" немає на це грошей, зате буде Youtube та волонтери.
Гордон сподівається, що на кампанію партія загалом зможе витратити хоча б 10 млн гривень.
Детальніше читайте в інтерв'ю: "Я сказав Смешку: "Якщо ви не підете, піду я…" – Дмитро Гордон
Нагадаємо:
- За словами Гордона, Смешко йде на вибори до Верховної Ради, бо планує стати прем'єр-міністром.
- На з'їзді партії Ігоря Смешка "Сила і честь" стало відомо, що до першої трійки списку увійшли, крім самого Смешка, нардеп від "Самопомочі" Олена Сотник та глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
- Також до списку Смешка увійшов екс-начальник Генштабу ЗСУ, якого звинуватили в держзраді, Володимир Замана.
- Ігор Смешко набрав у першому турі президентських виборів 6,04% голосів.
- Під час президентських виборів Дмитро Гордон агітував голосувати за Смешка.
- 31 травня засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон очолив передвиборчий штаб екс-кандидата в президенти та лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка.
- За даними опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", за партію "Сила та честь" Ігоря Смешка готові проголосувати 4,3% респондентів, які визначилися з вибором і готові йти на вибори.