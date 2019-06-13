У Смешка сподіваються злитися зі "Слугою народу" в коаліцію

Партія екс-глави СБУ Ігоря Смешка "Сила і честь" сподівається пройти до нового складу Верховної Ради й утворити коаліцію з пропрезидентською партією "Слуга народу".

Про це розповів в інтерв’ю "Українській правді" керівник виборчого штабу партії Смешка журналіст Дмитро Гордон.

"Я думаю, що коаліцію утворять саме "Сила народу"… Тобто "Слуга народу" та "Сила і честь". Коаліція буде називатися "Сила народу" (сміється). Невипадково обмовився", - сказав Гордон.

За його словами, якщо партія президента Володимира Зеленського утворить коаліцію своєю фракцією – це добре, але якщо не буде вистачати голосів, то "Сила і честь" Смешка - підставить плече.

Також Гордон пояснив, що списку мажоритарників від партії ще не оприлюднили, тому що його досі змінюють.

"В мажоритарці ще досі відбуваються зміни. Виключають людей. Уявляєте, є людина, про неї дали високі характеристики, сказали, що в цій області це поважна людина, все нормально. Раз, приходить служба безпеки партії до мене, кажуть: "Він на сайті Миротворець". Подивилися, викреслили", - сказав він.

Крім того, журналіст заявив, що на Смешка напередодні виборів до парламенту виливається багато бруду, зокрема щодо продажу місць у списку партії, але Гордона це не бентежить, бо усі чутки неправдиві.

"У мене принцип такий – аби не переплутали прізвище. Все добре, окрім некрологу. Хай пишуть, і я звертаюся…до всіх, хто хоче мочити Смешка чи мене – вперед, будемо читати, будемо радіти", - заявив Гордон.

За його словами, він має "невеличку таємницю", щодо стратегії на виборах до ВР і розповість про це, коли партія Смешка "Сила і честь" набере від 10 до 18%.

Він розповів, що у передвиборчій кампанії партії не буде ні бордів, ні каналів, ні іншої атрибутики, бо у "Сили і честі" немає на це грошей, зате буде Youtube та волонтери.

Гордон сподівається, що на кампанію партія загалом зможе витратити хоча б 10 млн гривень.

Детальніше читайте в інтерв'ю: "Я сказав Смешку: "Якщо ви не підете, піду я…" – Дмитро Гордон

Нагадаємо: