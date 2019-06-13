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У Смешко надеются слиться со "Слугой народа" в коалицию

Четверг, 13 июня 2019, 13:03

Партия экс-главы СБУ Игоря Смешко "Сила и честь" надеется пройти в новый состав Верховной Рады и создать коалицию с пропрезидентской партией "Слуга народа".

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" руководитель избирательного штаба партии Смешко журналист Дмитрий Гордон.

"Я думаю, что коалицию образуют именно "Сила народа"... То есть "Слуга народа" и "Сила и честь". Коалиция будет называться "Сила народа" (смеется). Неслучайно оговорился", - сказал Гордон.

По его словам, если партия президента Владимира Зеленского образует коалицию своей фракцией - это хорошо, но если не будет хватать голосов, то "Сила и честь" Смешко - подставит плечо.

Также Гордон объяснил, что список мажоритарщиков от партии еще не обнародовали, потому что его до сих пор меняют.

"В мажоритарке до сих пор происходят изменения. Исключают людей. Представляете, есть человек,  которому дали высокие характеристики, сказали, что в этой области это уважаемый человек, все нормально. Раз, приходит служба безопасности партии ко мне, говорят: "Он на сайте Миротворец". Посмотрели, вычеркнули", - сказал он.

Кроме того, журналист заявил, что на Смешко накануне выборов в парламент выливается много грязи, в частности о продаже мест в списке партии, но Гордона это не смущает, потому все слухи ложные.

"У меня принцип такой - чтобы не перепутали фамилию. Все хорошо, кроме некролога. Пусть пишут, и я обращаюсь ... ко всем, кто хочет мочить Смешко или меня - вперед, будем читать, будем радоваться", - заявил Гордон.

По его словам, он имеет "небольшую тайну", о стратегии на выборах в ВР и расскажет об этом, когда партия Смешко "Сила и честь" наберет от 10 до 18%.

Он рассказал, что в предвыборной кампании партии не будет ни бордов, ни каналов, ни другой атрибутики, потому что у "Силы и чести" нет на это денег, зато будет Youtube и волонтеры.

Гордон надеется, что на кампанию партия вообще сможет потратить хотя бы 10 млн гривен.

Напомним:

  • По словам Гордона, Смешко идет на выборы в Верховную Раду, потому что планирует стать премьер-министром.
  • На съезде партии Игоря Смешко "Сила и честь" стало известно, что в первую тройку списка вошли, кроме самого Смешко, нардеп от "Самопомочи" Елена Сотник и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
  • Также в список Смешко вошел экс-начальник Генштаба ВСУ, которого обвинили в госизмене, Владимир Замана.
  • Игорь Смешко набрал в первом туре президентских выборов 6,04% голосов.
  • Во время президентских выборов Дмитрий Гордон агитировал голосовать за Смешко.
  • 31 мая основатель интернет-издание "ГОРДОН" Дмитрий Гордон возглавил предвыборный штаб экс-кандидата в президенты и лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко.
  • По данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", за партию "Сила и честь" Игоря Смешко готовы проголосовать 4,3% респондентов, определившихся с выбором и готовы идти на выборы.

Украинская правда

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Темы: СмешкоВерховная РадавиборыСлуга народаЗеленский
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