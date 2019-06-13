У Смешко надеются слиться со "Слугой народа" в коалицию

Партия экс-главы СБУ Игоря Смешко "Сила и честь" надеется пройти в новый состав Верховной Рады и создать коалицию с пропрезидентской партией "Слуга народа".

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" руководитель избирательного штаба партии Смешко журналист Дмитрий Гордон.

"Я думаю, что коалицию образуют именно "Сила народа"... То есть "Слуга народа" и "Сила и честь". Коалиция будет называться "Сила народа" (смеется). Неслучайно оговорился", - сказал Гордон.

По его словам, если партия президента Владимира Зеленского образует коалицию своей фракцией - это хорошо, но если не будет хватать голосов, то "Сила и честь" Смешко - подставит плечо.

Также Гордон объяснил, что список мажоритарщиков от партии еще не обнародовали, потому что его до сих пор меняют.

"В мажоритарке до сих пор происходят изменения. Исключают людей. Представляете, есть человек, которому дали высокие характеристики, сказали, что в этой области это уважаемый человек, все нормально. Раз, приходит служба безопасности партии ко мне, говорят: "Он на сайте Миротворец". Посмотрели, вычеркнули", - сказал он.

Кроме того, журналист заявил, что на Смешко накануне выборов в парламент выливается много грязи, в частности о продаже мест в списке партии, но Гордона это не смущает, потому все слухи ложные.

"У меня принцип такой - чтобы не перепутали фамилию. Все хорошо, кроме некролога. Пусть пишут, и я обращаюсь ... ко всем, кто хочет мочить Смешко или меня - вперед, будем читать, будем радоваться", - заявил Гордон.

По его словам, он имеет "небольшую тайну", о стратегии на выборах в ВР и расскажет об этом, когда партия Смешко "Сила и честь" наберет от 10 до 18%.

Он рассказал, что в предвыборной кампании партии не будет ни бордов, ни каналов, ни другой атрибутики, потому что у "Силы и чести" нет на это денег, зато будет Youtube и волонтеры.

Гордон надеется, что на кампанию партия вообще сможет потратить хотя бы 10 млн гривен.

Напомним: