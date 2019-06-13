ДБР відкрило справу проти екс-голови Конституційного суду

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу щодо колишнього голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука.

Про це розповіла речниця ДБР Анжеліка Іванова, передає "Укрінформ".

"Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем колишнім головою Конституційного Суду", - сказала вона.

За її словами, справа була порушена після звернення народного депутата, у якому йшлося, що екс-голова КСУ незаконно призначив собі позаштатних радників, що призвело до зайвих бюджетних витрат.

Повідомляється, що наразі слідчі перевіряють дії колишнього голови КСУ на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

Читайте інтерв’ю Станіслава Шевчука про його звільнення і тих, хто міг бути цьому зацікавлений.

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