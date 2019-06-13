ГБР открыло дело против экс-главы Конституционного суда
Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Станислава Шевчука.
Об этом рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает "Укринформ".
"Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением бывшим председателем Конституционного Суда", - сказала она.
По ее словам, дело было возбуждено после обращения народного депутата, в котором говорилось, что экс-глава КСУ незаконно назначил себе внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам.
Сообщается, что сейчас следователи проверяют действия бывшего председателя КСУ на признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.
Читайте интервью Станислава Шевчука о его увольнении и тех, кто мог быть в этом заинтересован.
Напомним:
- 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнениеСтанислава Шевчука с должности судьи.
- Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в действиях Шевчука.
- Перед этим коллеги выразили недоверие Шевчуку, пытаясь заставить его самостоятельно уйти с должности.
- Вместо Шевчука суд возглавила Наталья Шаптала, которую в 2014 году Верховная Рада предлагала уволить из-за нарушений во время президентства Януковича.
- Сам Шевчук сказал, что считает свою отставку преступлением, "антиконституционным переворотом", за которым стоит президент Петр Порошенко.
- Шевчук собирается возобновляться в должности через суд.