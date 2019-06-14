Візитери: хто побував на Банковій першим після інавгурації Зеленського

За тиждень після інавгурації Володимира Зеленського в Адміністрації президента побували представники антикорупційних органів, телевізійники та друзі глави держави зі студії "Квартал 95".

Як пише Bihus.info, на Банкову приходили директор Національного антикорупційного бюро, голова Вищого антикорупційного суду, актори "Кварталу 95", голова правління "Суспільного", гендиректор "1+1" й генпродюсер "NewsOne".

Усі вони відвідували АП у першій половині дня та заходили через відкритий вхід з вулиці Лютеранської, йдеться у репортажі програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

24 травня з Адміністрації вийшов ведучий і генеральний продюсер телеканалу "NewsOne" Василь Голованов. За його словами, він відвідав офіс нового президента "з особистих питань".

Голованов – автор піар-фільму про депутата БПП Ігоря Кононенка. Знімав фільм телепродакшн "GOODMEDIA", керівником та засновником якого донедавна був Кирило Тимошенко – наймолодший заступник глави АП Зеленського. Нині компанія змінила керівника, однак її власником лишається Тимошенко.

29 травня до АП прийшли голова правління НСТУ (UA:Перший) Зураб Аласанія та гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко.

Зураб Аласанія прийшов на зустріч з Кирилом Тимошенком – поговорити щодо подальшої роботи та фінансування каналу.

Олександр Ткаченко говорити, до кого він іде, відмовився. А 9 червня він опинився у першій десятці списку партії Зеленського "Слуга народу".

Відвідали Адміністрацію президента и й екс-колеги Зеленського зі Студії "Квартал 95" – актори Юрій Корявченков та Міка Фаталов.

28 травня на зустріч президента з представниками МВФ приходили перший заступник міністра економічного розвитку й торгівлі Максим Нефьодов, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк та виконавчий директор фонду Блейзера Олег Устенко. Того ж дня Данилюк став секретарем Ради нацбезпеки й оборони, а Устенко – радником Зеленського.

Приходили до АП й неофіційні представники команди президента: екс-міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус та нардеп Сергій Лещенко. 12 червня Абромавичус став членом Наглядової ради держконцерну "Укроборонпром".

24 травня "на робочу нараду" прийшов голова Служби безпеки України Василь Грицак. За 4 дні до того очільник силового відомства подав у відставку, але потім пішов у відпустку – його обов’язки виконує призначенець Зеленського як заступник голови СБУ Іван Баканов.

7 червня до АП навідався директор НАБУ Артем Ситник. За його словами, на зустріч із Русланом Рябошапкою: обговорити нюанси закону "Про Вищий антикорупційний суд", мовляв, щоб справи топ-чиновників "читалися не по півтора року, а за декілька днів чи тижнів".

За 20 хвилин після його візиту на Банкову прийшла новообрана голова Антикорупційного суду, однак пояснювати журналістам мету свого візиту Олена Танасевич не стала.

Крім того, 29 травня на зустріч з Андрієм Богданом прийшов екс-радник президента Порошенка Ігор Уманський. Він розповів журналістам, що говорив із Богданом щодо отримання посади.

Близько 21:00 до АП заїжджа депутат від "Народного фронт" Павло Унгурян. Сказав, що прийшов запросити працівників Адміністрації президента на Національний молитовний сніданок. Перемовини щодо призначення на посаду в нову команду Унгурян заперечив.