Визитеры: кто побывал на Банковой первым после инаугурации Зеленского

За неделю после инаугурации Владимира Зеленского в Администрации президента побывали представители антикоррупционных органов, телевизионщики и друзья главы государства из студии "Квартал 95".

Как пишет Bihus.info, на Банковую приходили директор Национального антикоррупционного бюро, глава Высшего антикоррупционного суда, актеры "Квартала 95", глава правления "Суспильного", гендиректор "1+1" и генпродюсер "NewsOne".

Все они посещали АП в первой половине дня и заходили через открытый вход с улицы Лютеранской, говорится в репортаже программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

24 мая из Администрации вышел ведущий и генеральный продюсер телеканала "NewsOne" Василий Голованов. По его словам, он посетил офис нового президента "по личным вопросам".

Голованов – автор пиар-фильма о депутате БПП Игоре Кононенко. Снимал фильм телепродакшен "GOODMEDIA", руководителем и основателем которого до недавних пор был Кирилл Тимошенко – самый молодой заместитель главы АП Зеленского. Сейчас компания сменила руководителя, но ее владельцем остается Тимошенко.

29 мая в АП пришли глава правления НСТУ (UA: Первый) Зураб Аласания и гендиректор "1+1" Александр Ткаченко.

Зураб Аласания пришел на встречу с Кириллом Тимошенко – поговорить о дальнейшей работе и финансировании канала.

Александр Ткаченко говорить, к кому он идет, отказался. А 9 июня он оказался в первой десятке списка партии Зеленского "Слуга народа".

Посетили Администрацию президента и экс-коллеги Зеленского из Студии "Квартал 95" - актеры Юрий Корявченков и Мика Фаталов.

28 мая на встречу президента с представителями МВФ приходили первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, экс-министр финансов Александр Данилюк и исполнительный директор фонда Блейзера Олег Устенко. В тот же день Данилюк стал секретарем Совета нацбезопасности и обороны, а Устенко – советником Зеленского.

Приходили в АП и неофициальные представители команды президента: экс-министр экономического развития Айварас Абромавичюс и нардеп Сергей Лещенко. 12 июня Абромавичус стал членом Наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром".

24 мая "на рабочее совещание" пришел глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. За 4 дня до того глава силового ведомства подал в отставку, но потом ушел в отпуск – его обязанности выполняет назначенец Зеленского как заместитель главы СБУ Иван Баканов.

7 июня АП посетил директор НАБУ Артем Сытник. По его словам, встречался с Русланом Рябошапкой: обсудить нюансы закона "О Высшем антикоррупционный суд", мол, чтобы дела топ-чиновников "читались не по полтора года, а за несколько дней или недель".

Через 20 минут после его визита на Банковую пришла новоизбранный глава Антикоррупционного суда, однако объяснять журналистам цель своего визита Елена Танасевич не стала.

Кроме того, 29 мая на встречу с Андреем Богданом пришел экс-советник президента Порошенко Игорь Уманский. Он рассказал журналистам, что говорил с Богданом на счет получения должности.

Около 21:00 в АП заезжал депутат от "Народного фронта" Павел Унгурян. Сказал, что пришел пригласить работников Администрации президента на Национальный молитвенный завтрак. Переговоры о назначении на должность в новую команду Унгурян опроверг.