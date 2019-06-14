Визитеры: кто побывал на Банковой первым после инаугурации Зеленского

За неделю после инаугурации Владимира Зеленского в Администрации президента побывали представители антикоррупционных органов, телевизионщики и друзья главы государства из студии "Квартал 95".

Как пишет Bihus.info, на Банковую приходили директор Национального антикоррупционного бюро, глава Высшего антикоррупционного суда, актеры "Квартала 95", глава правления "Суспильного", гендиректор "1+1" и генпродюсер "NewsOne".

Все они посещали АП в первой половине дня и заходили через открытый вход с улицы Лютеранской, говорится в репортаже программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

24 мая из Администрации вышел ведущий и генеральный продюсер телеканала "NewsOne" Василий Голованов. По его словам, он посетил офис нового президента "по личным вопросам".

Голованов – автор пиар-фильма о депутате БПП Игоре Кононенко. Снимал фильм телепродакшен "GOODMEDIA", руководителем и основателем которого до недавних пор был Кирилл Тимошенко – самый молодой заместитель главы АП Зеленского. Сейчас компания сменила руководителя, но ее владельцем остается Тимошенко.

29 мая в АП пришли глава правления НСТУ (UA: Первый) Зураб Аласания и гендиректор "1+1" Александр Ткаченко.

Зураб Аласания пришел на встречу с Кириллом Тимошенко – поговорить о дальнейшей работе и финансировании канала.

Александр Ткаченко говорить, к кому он идет, отказался. А 9 июня он оказался в первой десятке списка партии Зеленского "Слуга народа".

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