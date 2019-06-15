Беглеца Онищенко не пустили на выборы
Центральная избирательная комиссия отказала нардепу-беглецу Александру Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах.
Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ЦИК.
"Комиссия отказала Онищенко, выдвинутому "Социалистической партией Украины" в избирательном округе №93, поскольку им не соблюдены требования Конституции и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних 5 лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины", - пояснили в ЦИК.
Вместе с тем ЦИК на заседании 15 июня зарегистрировала 76 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения, и 22 кандидатов, выдвинутых политическими партиями: 6 от "Объединение "Самопомич", 2 - от Соцпартии, 13 - от "Гражданской позиции", 1 - от "Аграрной партии Украины".
Таким образом, по состоянию на 15 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 362 кандидатов: 318 самовыдвиженцев и 44 - выдвинутых политическими партиями.
Напомним:
- Досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
- Недавно нардеп Александр Онищенко, который бежал из Украины, заявил, что намерен вернуться и принять участие в досрочных парламентских выборах по 93-му округу в Киевской области.
- 14 июня секретарь ЦИК Наталья Бернацька сообщила, что Онищенко подал документы в ЦИК. "По факту в пакете документов, которые он к нам направил, он утверждает, что он был делегирован от Украины участвовать в конных соревнованиях", - рассказала она.
- Александр Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск.
- 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.
- По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривень.
- Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.
- По версии следствия, Онищенко причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривень с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более 740 миллионов.
- В феврале в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по "газовому делу" в отношении народного депутата и финансового директора.
- В марте 2019 года суд отменил арест корпоративных прав компании "Майдан-Плаза", которая фигурирует в деле о хищении средств Онищенко.
- Сам Онищенко заявлял, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.
- Дело Онищенко уже направлено в суд, первое заседание назначено на июнь 2019 года.
- 22 мая 2019 года в Печерском суде должно было состояться заседание по так называемому "газовому делу Онищенко", на котором суд должен был решить, снимать ли Онищенко с розыска.