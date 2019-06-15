Беглеца Онищенко не пустили на выборы

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Суббота, 15 июня 2019, 16:21

Центральная избирательная комиссия отказала нардепу-беглецу Александру Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах.

Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ЦИК.

"Комиссия отказала Онищенко, выдвинутому "Социалистической партией Украины" в избирательном округе №93, поскольку им не соблюдены требования Конституции и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних 5 лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины", - пояснили в ЦИК.

Вместе с тем ЦИК на заседании 15 июня зарегистрировала 76 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения, и 22 кандидатов, выдвинутых политическими партиями: 6 от "Объединение "Самопомич", 2 - от Соцпартии, 13 - от "Гражданской позиции", 1 - от "Аграрной партии Украины".

Таким образом, по состоянию на 15 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 362 кандидатов: 318 самовыдвиженцев и 44 - выдвинутых политическими партиями.

Украинская правда

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Темы: виборы Онищенко ЦИК


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