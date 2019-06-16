Путін "вичікує" щодо Зеленського - речник

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Неділя, 16 червня 2019, 14:54

Президент РФ Володимир Путін займає вичікувальну позицію щодо новообраного президента України Володимира Зеленського.

Про це в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін" заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише РБК з посиланням на російський "Інтерфакс".

"Путін займає вичікувальну позицію щодо Зеленського, оскільки досі немає розуміння, якими будуть підходи нового президента до основних питань порядку денного", - заявив Пєсков.

За його словами, зокрема, "неясно, чи збережеться недружня позиція України по відношенню до Росії".

Також у Кремлі хотіли б зрозуміти ставлення Зеленського до Мінських домовленостей. 

"В цілому підхід позитивний і очікування стриманого оптимізму є, але чіткої ясності, що буде відбуватися у Києві, поки, на жаль, немає ні у кого", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, 

  • Раніше кум Путіна, глава політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук заявив, що президент РФ "з повагою ставиться" до Зеленського. 
  • У Путіна заявляли, що поки президент РФ не планує зустрічі із Зеленським.
  • Також Путін заявляв, що відносини РФ і України будуть "неминуче відновлені" незалежно від того, як будуть розвиватися відносини з українськими елітами.
  • 24 травня президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із представниками української гуманітарної групи ТКГ у Мінську. Згодом він повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леонида Кучму.
  • На початку червня Зеленський заявив, що українська сторона "має свіжі напрацювання" до нової зустрічі в Мінську.  
  • 5 червня Зеленський відреагував на загибель трьох військових на Донбасі і заявив Росії, що загострення конфлікту – "не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську". 

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Теми: Путін Зеленський Мінські угоди


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