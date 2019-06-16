Путін "вичікує" щодо Зеленського - речник
Президент РФ Володимир Путін займає вичікувальну позицію щодо новообраного президента України Володимира Зеленського.
Про це в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін" заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише РБК з посиланням на російський "Інтерфакс".
"Путін займає вичікувальну позицію щодо Зеленського, оскільки досі немає розуміння, якими будуть підходи нового президента до основних питань порядку денного", - заявив Пєсков.
За його словами, зокрема, "неясно, чи збережеться недружня позиція України по відношенню до Росії".
Також у Кремлі хотіли б зрозуміти ставлення Зеленського до Мінських домовленостей.
"В цілому підхід позитивний і очікування стриманого оптимізму є, але чіткої ясності, що буде відбуватися у Києві, поки, на жаль, немає ні у кого", - заявив Пєсков.
Нагадаємо,
- Раніше кум Путіна, глава політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук заявив, що президент РФ "з повагою ставиться" до Зеленського.
- У Путіна заявляли, що поки президент РФ не планує зустрічі із Зеленським.
- Також Путін заявляв, що відносини РФ і України будуть "неминуче відновлені" незалежно від того, як будуть розвиватися відносини з українськими елітами.
- 24 травня президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із представниками української гуманітарної групи ТКГ у Мінську. Згодом він повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леонида Кучму.
- На початку червня Зеленський заявив, що українська сторона "має свіжі напрацювання" до нової зустрічі в Мінську.
- 5 червня Зеленський відреагував на загибель трьох військових на Донбасі і заявив Росії, що загострення конфлікту – "не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську".
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