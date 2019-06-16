Путін "вичікує" щодо Зеленського - речник

Президент РФ Володимир Путін займає вичікувальну позицію щодо новообраного президента України Володимира Зеленського.

Про це в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін" заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише РБК з посиланням на російський "Інтерфакс".

"Путін займає вичікувальну позицію щодо Зеленського, оскільки досі немає розуміння, якими будуть підходи нового президента до основних питань порядку денного", - заявив Пєсков.

За його словами, зокрема, "неясно, чи збережеться недружня позиція України по відношенню до Росії".

Також у Кремлі хотіли б зрозуміти ставлення Зеленського до Мінських домовленостей.

"В цілому підхід позитивний і очікування стриманого оптимізму є, але чіткої ясності, що буде відбуватися у Києві, поки, на жаль, немає ні у кого", - заявив Пєсков.

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