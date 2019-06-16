Путин "выжидает" относительно Зеленского - спикер
Президент РФ Владимир Путин занимает выжидательную позицию в отношении новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РБК со ссылкой на российский "Интерфакс".
"Путин занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор нет понимания, какими будут подходы нового президента к основным вопросам повестки дня", - заявил Песков.
По его словам, в частности, "неясно, сохранится ли недружественная позиция Украины по отношению к России".
Также в Кремле хотели бы понять отношение Зеленского к Минским договоренностям.
"В целом подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", - заявил Песков.
Напомним,
- Ранее кум Путина, глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что президент РФ "с уважением относится" к Зеленскому.
- У Путина заявляли, что пока что президент РФ не планирует встречи с Зеленским.
- Также Путин заявлял, что отношения РФ и Украины будут "неизбежно восстановлены" независимо от того, как будут развиваться отношения с украинскими элитами.
- 24 мая президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске. Позже он вернул в переговоры Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.
- В начале июня Зеленский заявил, что у украинской стороны есть "свежие наработки" для новой встречи в Минске.
- 5 июня Зеленский отреагировал на гибель трех военных на Донбассе и заявил России, что обострение конфликта – "не самый лучший фон для возобновления переговоров в Минске".