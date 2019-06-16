Путин "выжидает" относительно Зеленского - спикер

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Воскресенье, 16 июня 2019, 14:54

Президент РФ Владимир Путин занимает выжидательную позицию в отношении новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РБК со ссылкой на российский "Интерфакс". 

"Путин занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор нет понимания, какими будут подходы нового президента к основным вопросам повестки дня", - заявил Песков. 

По его словам, в частности, "неясно, сохранится ли недружественная позиция Украины по отношению к России".

Также в Кремле хотели бы понять отношение Зеленского к Минским договоренностям.

"В целом подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", - заявил Песков.

Напомним,

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Темы: Путин Зеленский Минские соглашения


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