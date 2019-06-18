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Голова ЦВК: Конституційний суд не може зупинити вибори

Вівторок, 18 червня 2019, 17:09
Голова ЦВК: Конституційний суд не може зупинити вибори

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявляє, що Конституційний суд не може зупинити вибори своїм рішенням, а може лише визначити конституційність указу президента про розпуск Верховної Ради.

Про це вона сказала в інтерв’ю "ВВС News Україна".  

"КС не може зупинити вибори своїм рішенням, він просто може визначити конституційність указу, нічого більше", - сказала Сліпачук.

Водночас вона не змогла чітко відповісти, що робитиме ЦВК, якщо КС визнає указ президента про розпуск Ради неконституційним.

"Для нас це один із викликів кампанії. Для нас виникне питання: проаналізувати це рішення, подумати, що ми маємо зробити та як ми маємо поводитися", - сказала голова ЦВК.

При цьому вона відзначила: якщо суд вирішить, що указ не відповідає Конституції, то це означатиме, що немає такого указу.

"А значить – я не маю жодних законних підстав витрачати державні кошти. Дуже багато питань виникає. Я маю побачити рішення КС, аби відповісти на це запитання", - сказала Сліпачук.

За її словами, наразі ЦВК у "дуже складній ситуації, тому що процес підготовки до виборів пішов".

"Він не може бути відкладений чи на якийсь час тимчасово зупинений", - підсумувала Сліпачук.

Читайте також: Указ президента про розпуск парламенту: що скаже Конституційний Суд

ПереЗЕвантаження. Як Зеленський розпускає Раду

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради України та призначення позачергових виборів на 21 липня.
  • Того ж дня група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання про конституційність указу про позачергові вибори до ВР. 
  • 11 червня Конституційний Суд завершив розгляд справи про розпуск Верховної Ради на відкритій частині пленарного засідання.
  • Члени КС, звернули увагу, що Верховна Рада не надала поіменний склад коаліції, відсутність якої нібито є підставою для розпуску парламенту.
  • Спікер ВР Андрій Парубій заявив, що передав у Конституційний суд документ про чисельність складу двох фракцій, які входили до коаліції.  
  • 18 червня Конституційний суд у закритому режимі продовжує розглядати подання нардепів щодо конституційності указу президента про розпуск Верховної Ради.  
  • Президент Володимир Зеленський упевнений, що розпустив ВР законно.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЦВКвибориВерховна РадаКС
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