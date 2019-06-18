Голова ЦВК: Конституційний суд не може зупинити вибори

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявляє, що Конституційний суд не може зупинити вибори своїм рішенням, а може лише визначити конституційність указу президента про розпуск Верховної Ради.

Про це вона сказала в інтерв’ю "ВВС News Україна".

"КС не може зупинити вибори своїм рішенням, він просто може визначити конституційність указу, нічого більше", - сказала Сліпачук.

Водночас вона не змогла чітко відповісти, що робитиме ЦВК, якщо КС визнає указ президента про розпуск Ради неконституційним.

"Для нас це один із викликів кампанії. Для нас виникне питання: проаналізувати це рішення, подумати, що ми маємо зробити та як ми маємо поводитися", - сказала голова ЦВК.

При цьому вона відзначила: якщо суд вирішить, що указ не відповідає Конституції, то це означатиме, що немає такого указу.

"А значить – я не маю жодних законних підстав витрачати державні кошти. Дуже багато питань виникає. Я маю побачити рішення КС, аби відповісти на це запитання", - сказала Сліпачук.

За її словами, наразі ЦВК у "дуже складній ситуації, тому що процес підготовки до виборів пішов".

"Він не може бути відкладений чи на якийсь час тимчасово зупинений", - підсумувала Сліпачук.

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