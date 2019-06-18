Глава ЦИК: Конституционный суд не может остановить выборы
Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет, что Конституционный суд не может остановить выборы своим решением, а может только определить конституционность указа президента о роспуске Верховной Рады.
Об этом она сказала в интервью "ВВС News Украина".
"КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше", - сказала Слипачук.
В то же время она не смогла четко ответить, что будет делать ЦИК, если КС признает указ президента о роспуске Рады неконституционным.
"Для нас это один из вызовов кампании. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя", - сказала глава ЦИК.
При этом она отметила: если суд решит, что указ не соответствует Конституции, то это будет означать, что нет такого указа.
"А значит – у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства. Очень много вопросов возникает. Я должна увидеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос", - сказала Слипачук.
По ее словам, сейчас ЦИК в "очень сложной ситуации, так как процесс подготовки к выборам пошел".
"Он не может быть отложен или на какое-то время остановлен", - подытожила Слипачук.
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ПереЗЕгрузка. Как Зеленский распускает Раду
Напомним:
- 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
- В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР.
- 11 июня Конституционный Суд завершил рассмотрение дела о роспуске Верховной Рады на открытой части пленарного заседания.
- Члены КС обратили внимание, что Верховная Рада не предоставила поименный состав коалиции, отсутствие которой якобы является основанием для роспуска парламента.
- Спикер ВР Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о численности состава двух фракций, входящих в коалицию.
- 18 июня Конституционный суд в закрытом режиме продолжает рассмотрение представления нардепов о конституционности указа президента о роспуске ВР.
- Президент Владимир Зеленский уверен, что распустил Раду законно.
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