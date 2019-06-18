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Глава ЦИК: Конституционный суд не может остановить выборы

Вторник, 18 июня 2019, 17:09
Глава ЦИК: Конституционный суд не может остановить выборы

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет, что Конституционный суд не может остановить выборы своим решением, а может только определить конституционность указа президента о роспуске Верховной Рады.

Об этом она сказала в интервью "ВВС News Украина".

"КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше", - сказала Слипачук.

В то же время она не смогла четко ответить, что будет делать ЦИК, если КС признает указ президента о роспуске Рады неконституционным.

"Для нас это один из вызовов кампании. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя", - сказала глава ЦИК.

При этом она отметила: если суд решит, что указ не соответствует Конституции, то это будет означать, что нет такого указа.

"А значит – у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства. Очень много вопросов возникает. Я должна увидеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос", - сказала Слипачук.

По ее словам, сейчас ЦИК в "очень сложной ситуации, так как процесс подготовки к выборам пошел".

"Он не может быть отложен или на какое-то время остановлен", - подытожила Слипачук.

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ПереЗЕгрузка. Как Зеленский распускает Раду

Напомним:

  • 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
  • В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР.
  • 11 июня Конституционный Суд завершил рассмотрение дела о роспуске Верховной Рады на открытой части пленарного заседания.
  • Члены КС обратили внимание, что Верховная Рада не предоставила поименный состав коалиции, отсутствие которой якобы является основанием для роспуска парламента.
  • Спикер ВР Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о численности состава двух фракций, входящих в коалицию.
  • 18 июня Конституционный суд в закрытом режиме продолжает рассмотрение представления нардепов о конституционности указа президента о роспуске ВР. 
  • Президент Владимир Зеленский уверен, что распустил Раду законно.

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Темы: ЦИКвиборыВерховная РадаКС
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