У ЦВК пояснили, чому з явкою на вибори будуть проблеми

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що з явкою на дострокових виборах до Верховної Ради можуть бути проблеми через літній сезон.

Про вона розповіла в інтерв’ю BBC News Україна.

"Ми думаємо, це (явка - ред.) може бути проблемою. Адже мова йде не тільки про сезон відпусток, коли людина може дуже просто змінити своє місце голосування, а ще й про період, коли деякі українці їдуть заробляти гроші за кордон. А в голосуванні за кордоном є окремі труднощі", - сказала вона.

За словами Сліпачук, українські дипломатичні та консульські установи мають обмежені можливості в організації виборів. Мова йде про наявність службових приміщень, грошей, персоналу.

"Середина літа не є часом для легкого проведення виборів. Я вважаю, що будуть проблеми, пов'язані з планами людей на літо", - додала глава ЦВК.

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