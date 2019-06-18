У ЦВК пояснили, чому з явкою на вибори будуть проблеми

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Вівторок, 18 червня 2019, 17:24

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що з явкою на дострокових виборах до Верховної Ради можуть бути проблеми через літній сезон.

Про вона розповіла в інтерв’ю BBC News Україна.

"Ми думаємо, це (явка - ред.) може бути проблемою. Адже мова йде не тільки про сезон відпусток, коли людина може дуже просто змінити своє місце голосування, а ще й про період, коли деякі українці їдуть заробляти гроші за кордон. А в голосуванні за кордоном є окремі труднощі", - сказала вона.

За словами Сліпачук, українські дипломатичні та консульські установи мають обмежені можливості в організації виборів. Мова йде про наявність службових приміщень, грошей, персоналу.

"Середина літа не є часом для легкого проведення виборів. Я вважаю, що будуть проблеми, пов'язані з планами людей на літо", - додала глава ЦВК.

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ПереЗЕвантаження. Як Зеленський розпускає Раду

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради України та призначення позачергових виборів на 21 липня.
  • Того ж дня група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання про конституційність указу про позачергові вибори до ВР. 
  • 11 червня Конституційний Суд завершив розгляд справи про розпуск Верховної Ради на відкритій частині пленарного засідання.
  • Члени КС, звернули увагу, що Верховна Рада не надала поіменний склад коаліції, відсутність якої нібито є підставою для розпуску парламенту.
  • Спікер ВР Андрій Парубій заявив, що передав у Конституційний суд документ про чисельність складу двох фракцій, які входили докоаліції.  
  • 18 червня Конституційний суд у закритому режимі продовжує розглядати подання нардепів щодо конституційності указу президента про розпуск Верховної Ради.  
  • Президент Володимир Зеленський упевнений, що розпустив ВР законно.

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Теми: вибори Верховна Рада ЦВК


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