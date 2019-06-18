У ЦВК пояснили, чому з явкою на вибори будуть проблеми
Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що з явкою на дострокових виборах до Верховної Ради можуть бути проблеми через літній сезон.
Про вона розповіла в інтерв’ю BBC News Україна.
"Ми думаємо, це (явка - ред.) може бути проблемою. Адже мова йде не тільки про сезон відпусток, коли людина може дуже просто змінити своє місце голосування, а ще й про період, коли деякі українці їдуть заробляти гроші за кордон. А в голосуванні за кордоном є окремі труднощі", - сказала вона.
За словами Сліпачук, українські дипломатичні та консульські установи мають обмежені можливості в організації виборів. Мова йде про наявність службових приміщень, грошей, персоналу.
"Середина літа не є часом для легкого проведення виборів. Я вважаю, що будуть проблеми, пов'язані з планами людей на літо", - додала глава ЦВК.
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ПереЗЕвантаження. Як Зеленський розпускає Раду
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