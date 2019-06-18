В ЦИК объяснили, почему с явкой на выборы будут проблемы

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что с явкой на досрочных выборах в Верховную Раду могут быть проблемы из-за летнего сезона.

Об этом она рассказала в интервью BBC News Украина.

"Мы думаем, это (явка - ред.) может быть проблемой. Ведь речь идет не только о сезоне отпусков, когда человек может очень просто изменить свое место голосования, но и о периоде, когда некоторые украинцы едут зарабатывать деньги за границу. А в голосовании за рубежом есть отдельные трудности", - сказала она.

По словам Слипачук, украинские дипломатические и консульские учреждения имеют ограниченные возможности в организации выборов. Речь идет о наличии служебных помещений, денег, персонала.

"Середина лета не является временем для легкого проведения выборов. Я считаю, что будут проблемы, связанные с планами людей на лето", - добавила глава ЦИК.

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