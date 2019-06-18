В ЦИК объяснили, почему с явкой на выборы будут проблемы
Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что с явкой на досрочных выборах в Верховную Раду могут быть проблемы из-за летнего сезона.
Об этом она рассказала в интервью BBC News Украина.
"Мы думаем, это (явка - ред.) может быть проблемой. Ведь речь идет не только о сезоне отпусков, когда человек может очень просто изменить свое место голосования, но и о периоде, когда некоторые украинцы едут зарабатывать деньги за границу. А в голосовании за рубежом есть отдельные трудности", - сказала она.
По словам Слипачук, украинские дипломатические и консульские учреждения имеют ограниченные возможности в организации выборов. Речь идет о наличии служебных помещений, денег, персонала.
"Середина лета не является временем для легкого проведения выборов. Я считаю, что будут проблемы, связанные с планами людей на лето", - добавила глава ЦИК.
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ПереЗЕгрузка. Как Зеленский распускает Раду
Напомним:
- 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ ороспуске Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
- В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР.
- 11 июня Конституционный Суд завершил рассмотрение дела ороспуске Верховной Рады на открытой части пленарного заседания.
- Члены КС обратили внимание, что Верховная Рада не предоставила поименный состав коалиции, отсутствие которой якобы является основанием для роспуска парламента.
- Спикер ВР Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о численности состава двух фракций, входящих в коалицию.
- 18 июня Конституционный суд в закрытом режиме продолжаетрассмотрение представления нардепов о конституционности указа президента о роспуске ВР.
- Президент Владимир Зеленский уверен, что распустил Раду законно.
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