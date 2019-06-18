Новини 18 червня: Зеленський у Німеччині, нові рейтинги

25898 переглядів
Вівторок, 18 червня 2019, 21:13

Зеленський зустрівся з Ангелою Меркель, партія Вакарчука нарощує міць, а партія Порошенка втрачає рейтинг, суд у Росії засудив до тюремних ув’язнень 5 кримських татар з так званої "сімферопольської групи" Хізб ут-Тахрір — новини, які були актуальні 18 червня.

Про Зеленського у Німеччині

Президент України Володимир Зеленський прибув до відомства німецького канцлера для зустрічі з Ангелою Меркель.

Зеленський у Берліні вже зустрівся з главою німецького Бундестагу Вольфгангом Шойбле. Вони розглянули питання продовження санкцій проти РФ і відновлення інфраструктури постраждалого від війни сходу України.

Також Зеленський звернувся до окремих представників бізнесу та політиків Німеччини, які виступають за скасування санкцій проти Росії, і закликав їх побувати на Донбасі.

Про рейтинги

До парламенту можуть пройти партії "Слуга народу" (47,5%), "Опозиційна платформа – За життя" (11%), "Батьківщина" (8,7%), "Європейська солідарність" (8,3%) та "Голос" (5,3%).

Про справу Хізб ут-Тахрір       

Суд у Росії засудив до тюремних ув’язнень 5 кримських татар з так званої "сімферопольської групи" Хізб ут-Тахрір.

Кримчан визнали винними у причетності до організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною, і дали від 12 до 17 років суворого режиму.

Про телеграм-канал "Української правди"

Ще трошки, і у нашому телеграм-каналі "УП. Кляті питання" буде 15 тисяч людей. Підписуйтесь і ви, щоб отримувати короткі та зрозумілі пояснення, добірки новин, відповіді на власні питання та щотижневі подкасти.  

Про інші важливі новини

Посол Вільям Тейлор став тимчасово повіреним у справах Сполучених Штатів Америки в Україні, замінивши на цій посаді Крістіну Квін.

Генеральним директором телеканалу ZIK після зміни власника стала продюсер, керівник "Інтер Медіа Продакшн" Наталія Вітрук.

Міністерство внутрішніх справ придбає 13 українських літаків Ан-178 для Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Кучма назвав умову, за якої можливе скасування "блокади ОРДЛО"
Затримання "блатних" на Бессарабці: ДБР розбереться, хто винен
СБУ оголоcила підозру росіянам і українцю, які збили літак МН17
Кабмін схвалив відставку ще трьох голів ОДА
Усі новини
Медицина

Що варто знати про вакцинацію дітей з хронічними захворюваннями

здоров'я

Підсилювач смаку глутамат натрію: коли шкодить, а коли — ні

Фото

Тату на шиї: 30 красивих та креативних ідей