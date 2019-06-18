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Новини 18 червня: Зеленський у Німеччині, нові рейтинги

Вівторок, 18 червня 2019, 21:13
Новини 18 червня: Зеленський у Німеччині, нові рейтинги

Зеленський зустрівся з Ангелою Меркель, партія Вакарчука нарощує міць, а партія Порошенка втрачає рейтинг, суд у Росії засудив до тюремних ув’язнень 5 кримських татар з так званої "сімферопольської групи" Хізб ут-Тахрір — новини, які були актуальні 18 червня.

Про Зеленського у Німеччині

Президент України Володимир Зеленський прибув до відомства німецького канцлера для зустрічі з Ангелою Меркель.

Зеленський у Берліні вже зустрівся з главою німецького Бундестагу Вольфгангом Шойбле. Вони розглянули питання продовження санкцій проти РФ і відновлення інфраструктури постраждалого від війни сходу України.

Також Зеленський звернувся до окремих представників бізнесу та політиків Німеччини, які виступають за скасування санкцій проти Росії, і закликав їх побувати на Донбасі.

Про рейтинги

До парламенту можуть пройти партії "Слуга народу" (47,5%), "Опозиційна платформа – За життя" (11%), "Батьківщина" (8,7%), "Європейська солідарність" (8,3%) та "Голос" (5,3%).

Про справу Хізб ут-Тахрір       

Суд у Росії засудив до тюремних ув’язнень 5 кримських татар з так званої "сімферопольської групи" Хізб ут-Тахрір.

Кримчан визнали винними у причетності до організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною, і дали від 12 до 17 років суворого режиму.

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Українська правда
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