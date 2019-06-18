Новости 18 июня: Зеленский в Германии, новые рейтинги

1736 просмотров
Вторник, 18 июня 2019, 21:13

Зеленский встретился с Ангелой Меркель, партия Вакарчука наращивает мощь, а партия Порошенко теряет рейтинг, суд в России приговорил к тюремным заключениям 5 крымских татар из так называемой "симферопольской группы" Хизб ут-Тахрир – новости, которые были актуальны 18 июня.

О Зеленском в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в ведомство немецкого канцлера для встречи с Ангелой Меркель.

Также Зеленский обратился к отдельным представителям бизнеса и политикам Германии, которые выступают за отмену санкций против России, и призвал их побывать на Донбассе.

О рейтингах

В парламент могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

Зеленский в Берлине уже встретился с главой немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле. Они рассмотрели вопрос продления санкций против РФ и восстановления инфраструктуры пострадавшего от войны востока Украины.

О деле Хизб ут-Тахрир

Суд в России приговорил к тюремным заключениям 5 крымских татар из так называемой "симферопольской группы" Хизб ут-Тахрир.

Крымчан признали виновными в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической, и дали от 12 до 17 лет строгого режима.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Еще немного, и в нашем телеграмм-канале "УП. Кляті питання" будет 15 тысяч человек. Подписывайтесь и вы, чтоб получать короткие и понятные объяснения, подборки новостей, ответы на собственные вопросы и еженедельные подкасты.

О других важных новостях

Посол Уильям Тейлор стал временно поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине, заменив на этом посту Кристину Квин.

Генеральным директором телеканала ZIK после смены собственника стала продюсер, руководитель "Интер медиа продакшн" Наталья Витрук.

Министерство внутренних дел приобретет 13 украинских самолетов Ан-178 для Единой системы авиационной безопасности и защиты.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В ВСУ посчитали, сколько военных РФ вдоль границы на Юге и Востоке
Глава ЦИК: Конституционный суд не может остановить выборы
У Зеленского рассказали, как отбирали людей в список "Слуги народа"
"Мы не начинали эту войну": Зеленский тем, кто хочет отменить санкции против РФ
Все новости
здоровье

Работают ли "лекарства" от похмелья?

мнение

Лучше худеть семьей! Доказано китайским фотографом

Фото

Виртуальное путешествие тюрьмами

Поиск по сайту
Архив
Весь архів