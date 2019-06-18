Новости 18 июня: Зеленский в Германии, новые рейтинги

Зеленский встретился с Ангелой Меркель, партия Вакарчука наращивает мощь, а партия Порошенко теряет рейтинг, суд в России приговорил к тюремным заключениям 5 крымских татар из так называемой "симферопольской группы" Хизб ут-Тахрир – новости, которые были актуальны 18 июня.

О Зеленском в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в ведомство немецкого канцлера для встречи с Ангелой Меркель.

Также Зеленский обратился к отдельным представителям бизнеса и политикам Германии, которые выступают за отмену санкций против России, и призвал их побывать на Донбассе.

О рейтингах

В парламент могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

Зеленский в Берлине уже встретился с главой немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле. Они рассмотрели вопрос продления санкций против РФ и восстановления инфраструктуры пострадавшего от войны востока Украины.

О деле Хизб ут-Тахрир

Суд в России приговорил к тюремным заключениям 5 крымских татар из так называемой "симферопольской группы" Хизб ут-Тахрир.

Крымчан признали виновными в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической, и дали от 12 до 17 лет строгого режима.

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