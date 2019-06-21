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Справа Гандзюк: Мангер просить зустрічі з Зеленським

П'ятниця, 21 червня 2019, 02:23

Фігурант справи про вбивство Катерини Гандзюк, голова Херсонської облради Владислав Мангер просить зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він написав у Facebook.

"Шановний Володимире Олександровичу, якщо ви гарантуєте права усіх громадян України, то я маю право просити вас зустрітися і зі мною. Я готовий детально розповісти і показати, з чого мені придумали звинувачення порошенківські прокурори.

Також я готовий надати докази того, якими методами діє проти мене генерал СБУ Данило Доценко, який до цих пір кришує бандформування в Херсонській області", - заявив Мангер.

Голова Херсонської облради зазначив, що знає про рішення Зеленського зустрітися з батьком Катерини Гандзюк та просить незалежного розслідування.

Нагадаємо:

  • Віктор Гандзюк попросив про закриту зустріч із президентом Володимиром Зеленським стосовно розслідування вбивства його доньки і глава держави погодився.
  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками. 4 листопада вона померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. За кілька місяців обвинувачені визнали свою провину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • 6 червня 2019 року суд виніс вироки виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - до 6 років в'язниці.
  • Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув’язнення,  Віктор Горбунов - 3 роки.
  • Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в замовленні вбивства Гандзюк, але пізніше пом’якшили її.
  • Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.

Теми: напад на ГандзюкЗеленський
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