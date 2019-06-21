Справа Гандзюк: Мангер просить зустрічі з Зеленським

Фігурант справи про вбивство Катерини Гандзюк, голова Херсонської облради Владислав Мангер просить зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він написав у Facebook.

"Шановний Володимире Олександровичу, якщо ви гарантуєте права усіх громадян України, то я маю право просити вас зустрітися і зі мною. Я готовий детально розповісти і показати, з чого мені придумали звинувачення порошенківські прокурори.

Також я готовий надати докази того, якими методами діє проти мене генерал СБУ Данило Доценко, який до цих пір кришує бандформування в Херсонській області", - заявив Мангер.

Голова Херсонської облради зазначив, що знає про рішення Зеленського зустрітися з батьком Катерини Гандзюк та просить незалежного розслідування.

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