Дело Гандзюк: Мангер просит встречи с Зеленским

Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер просит встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в Facebook.

"Уважаемый Владимир Александрович, если вы гарантируете права всех граждан Украины, то я имею право просить вас встретиться и со мной. Я готов подробно рассказать и показать, с чего мне придумали обвинения порошенковские прокуроры.

Также я готов предоставить доказательства того, какими методами действует против меня генерал СБУ Даниил Доценко, который до сих пор крышует бандформирования в Херсонской области", - заявил Мангер.

Глава Херсонского облсовета отметил, что знает о решении Зеленского встретиться с отцом Екатерины Гандзюк и просит независимого расследования.

Напомним: