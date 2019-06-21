Дело Гандзюк: Мангер просит встречи с Зеленским

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Пятница, 21 июня 2019, 02:23

Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер просит встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в Facebook.

"Уважаемый Владимир Александрович, если вы гарантируете права всех граждан Украины, то я имею право просить вас встретиться и со мной. Я готов подробно рассказать и показать, с чего мне придумали обвинения порошенковские прокуроры.

Также я готов предоставить доказательства того, какими методами действует против меня генерал СБУ Даниил Доценко, который до сих пор крышует бандформирования в Херсонской области", - заявил Мангер.

Глава Херсонского облсовета отметил, что знает о решении Зеленского встретиться с отцом Екатерины Гандзюк и просит независимого расследования.

Напомним:

  • Виктор Гандзюк попросил о закрытой встрече с президентом Владимиром Зеленским относительно расследования убийства его дочери и глава государства согласился.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами. 4 ноября она умерла в больнице после множественных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
  • 6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы.
  • Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.
  • Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в заказе убийства Гандзюк, но позже смягчили его.
  • Общественные активисты настаивают, что к убийству Гандзюк причастны херсонские чиновники Андрей Гордеев и Евгений Рищук.

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Темы: нападение на Гандзюк Зеленский


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