Депутат РФ, який спровокував протести у Грузії, розповів свою версію

Голова комітету Держдуми РФ із розвитку громадянського суспільства Сергій Гаврилов стверджує, що сів у крісло спікера парламенту Грузії на запрошення і відповідно до протоколу.

Про це він сказав в інтерв'ю російській газеті "Коммерсант" після 9-ї вечора 20 червня, щойно прилетівши з Тбілісі до Москви і прямуючи одразу в Держдуму РФ.

Гаврилов прилітав до Грузії з делегацією на засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, яку очолює. Грузини зустріли його протестом, адже він підтримував визнання незалежними Абхазії та Південної Осетії.

Коли російський комуніст відкрив сесію асамблеї, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту. депутати опозиційних партій зірвали засідання. Посол України в Грузії Ігор Долгов та український депутат фракції "Народний фронт" Віктор Єленський покинули засідання МАП під час виступу Гаврилова.

Учасники акції вимагали від Гаврилова вибачитися і покинути Грузію. Мітингувальників розганяли з-під парламенту із застосуванням сльозогінного газу та гумових куль.

Гаврилов розповів свою версію подій: "Грузинський парламент два роки пропонував і просив провести в Грузії форум Міжпарламентської асамблеї православ'я. Ця асамблея об'єднує 25 країн. І ось ми нарешті приїхали до Грузії".

"Ми отримали письмові гарантії безпеки для всіх учасників, гарантії відсутності санкцій для всіх учасників. Наше завдання було заявлене ​​чесно й відкрито: зміцнення співпраці між усіма нашими країнами щодо гуманітарних питань, освіти, культури, охорони здоров'я на основі православ'я та наших традиційних цінностей", – заявив він.

"Нас запросили в парламент Грузії. Мені грузинська сторона запропонувала зайняти місце в президії... Куди мене запрошує сісти приймаюча сторона – там я і розміщуюся", – сказав Гаврилов.

"За протоколом це почесне місце відводиться саме головуючому Генасамблеї, а не секретарям. А Генеральну асамблею веде лише президент Міжпарламентської асамблеї православ'я – в даному випадку я", – заявив він.

Гаврилов зазначив, що на такому ж почесному місці він засідав у парламентах Греції, Лівану та інших країн – "і не було ніяких проблем".

"Ми з генеральним секретарем Міжпарламентської асамблеї – депутатом грецького парламенту – навпіл зайняли місця в президії. Ми коректно почали вести захід. Я знову подякував грузинській стороні за організацію, за душевність, за гостинність. Ми піднесли подарунки і почали обговорювати наші питання", – розповів він.

"Не було жодних проблем. Але під час перерви в залу увірвалися екстремісти, зайняли президію, знищили документи", – заявив російський депутат.

Гаврилов розповів, що завершили засідання вже в готелі, де "Асамблея прийняла колективну заяву, що ми завершуємо нашу сесію з огляду на те, що відсутні гарантії безпеки учасників, а також умови для їхньої плідної роботи".

"Ми прийняли вибачення, які були висловлені рядом депутатів грузинського парламенту", – додав росіянин, але імен не назвав.

"Коли ми вже в готелі вийшли до преси, на нас було скоєно фізичний напад. Служба безпеки, на жаль, не змогла цьому запобігти", – заявив Гаврилов і уточнив, що його вдарили.

Сергій Гаврилов Олег Харсеєв, "Коммерсантъ"

Він хотів би відповідальності для "цих екстремістів" і депутатів грузинського парламенту, які нібито "погрожували фізичною розправою".

"Погрожували вбивством членам делегацій Міжпарламентської асамблеї православ'я. Заявляли з трибун парламенту, що нас убивали і вбиватимуть", – заявив Гаврилов.

Він додав: "Багато які ЗМІ допустили серйозну помилку, заявивши, ніби я брав участь у бойових діях в Абхазії. Це фейк-ньюс, поширені екстремістами з числа грузинської опозиції для того, щоб здійснити провокацію і захопити парламент".

"Я ще раз заявляю, що ніколи не брав участі в бойових діях в Абхазії і в будь-якій країні. Ніколи і ніде я не брав участі в бойових діях, не носив зброї. Я був у гарячих точках – в Сирії, в Косово, в інших місцях. Але виключно з метою надання допомоги жертвам локальних конфліктів, перш за все, християнам", – заявив Гаврилов.

"Я ніколи не був в Абхазії після оголошення незалежності, я ніколи не брав участі в бойових діях на її території. Це брехня і провокація", – запевнив він.

Гаврилов додав: "Наші депутати бачили, як грузинських журналістів направляли куратори, які говорили на американській версії англійської мови".