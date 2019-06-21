Депутат РФ, спровоцировавший протесты в Грузии, рассказал свою версию

Глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов утверждает, что сел в кресло спикера парламента Грузии по приглашению и в соответствии с протоколом.

Об этом он сказал в интервью российской газете "Коммерсант" после 9-ти вечера 20 июня, только прилетев из Тбилиси в Москву и направляясь сразу в Госдуму РФ.

Гаврилов прилетал в Грузию с делегацией на заседание Межпарламентской ассамблеи православия, которую возглавляет. Грузины встретили его протестом, так как он поддерживал признание независимыми Абхазии и Южной Осетии.

Когда российский коммунист открыл сессию ассамблеи, сидя в кресле спикера грузинского парламента. депутаты оппозиционных партий сорвали заседание. Посол Украины в Грузии Игорь Долгов и украинский депутат фракции "Народный фронт" Виктор Еленский покинули заседание МАП во время выступления Гаврилова.

Участники акции требовали от Гаврилова извиниться и покинуть Грузию. Митингующих разгоняли из-под парламента с применением слезоточивого газа и резиновых пуль.

Гаврилов рассказал свою версию событий: "Грузинский парламент два года предлагал и просил провести в Грузиифорум Межпарламентской ассамблеи православия. Эта ассамблея объединяет 25 стран. И вот мы наконец приехали в Грузию".

"Мы получили письменные гарантии безопасности для всех участников, гарантии отсутствия санкций для всех участников. Наша задача была заявлена честно и открыто: укрепление сотрудничества между всеми нашими странами в отношении гуманитарных вопросов, образования, культуры, здравоохранения на основе православия и наших традиционных ценностей", – заявил он.

"Нас пригласили в парламент Грузии. Мне грузинская сторона предложила занять место в президиуме… Куда меня приглашает сесть принимающая сторона – там я и располагаюсь", – сказал Гаврилов.

"По протоколу это почетное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям. А Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия – в данном случае я", – заявил он.

Гаврилов отметил, что на таком же почетном месте он заседал в парламентах Греции, Ливана и других стран – "и не было никаких проблем".

"Мы с генеральным секретарем Межпарламентской ассамблеи – депутатом греческого парламента – пополам заняли места в президиуме. Мы корректно начали вести мероприятие. Я снова поблагодарил грузинскую сторону за организацию, за душевность, за гостеприимство. Мы преподнесли подарки и начали обсуждать наши вопросы", – рассказал он.

"Не было никаких проблем. Но во время перерыва в зал ворвались экстремисты, заняли президиум, уничтожили документы", – заявил российский депутат.

Гаврилов рассказал, что завершили заседание уже в гостинице, где "Ассамблея приняла коллективное заявление, что мы завершаем нашу сессию ввиду того, что отсутствуют гарантии безопасности участников, а также условия для их плодотворной работы".

"Мы приняли извинения, которые были высказаны рядом депутатов грузинского парламента" – добавил россиянин, но не назвал имен.

"Когда мы уже в гостинице вышли к прессе, на нас было совершено физическое нападение. Служба безопасности, к сожалению, не смогла это предотвратить", – заявил Гаврилов и уточнил, что его ударили.

Сергей Гаврилов Олег Харсеев, "Коммерсантъ"

Он хотел бы ответственности для "этих экстремистов" и депутатов грузинского парламента, которые якобы "угрожали физической расправой".

"Угрожали убийством членам делегаций Межпарламентской ассамблеи православия. Заявляли с трибун парламента, что нас убивали и будут убивать", – заявил Гаврилов.

Он добавил: "Многие СМИ допустили серьезную ошибку, заявив, будто я участвовал в боевых действиях в Абхазии. Это фейк-ньюс, распространенные экстремистами из числа грузинской оппозиции для того, чтобы провести провокацию и захватить парламент".

"Я еще раз заявляю, что никогда не участвовал в боевых действиях в Абхазии и в любой другой стране. Никогда и нигде я не участвовал в боевых действиях, не носил оружия. Я был в горячих точках – в Сирии, в Косово, в других местах. Но исключительно с целью оказания помощи жертвам локальных конфликтов, прежде всего, христианам", – заявил Гаврилов.

"Я никогда не был в Абхазии после объявления независимости, я никогда не принимал участия в боевых действиях на ее территории. Это ложь и провокация", – заверил он.

Гаврилов добавил: "Наши депутаты видели, как грузинских журналистов направляли кураторы, говорившие на американской версии английского языка".