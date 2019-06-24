Після протестів у Грузії Росії перестало смакувати грузинське вино
Російська Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини заявила про погіршення якості алкогольної продукції, що надходить із Грузії.
Про це йдеться в повідомленні Росспоживнагляду за 24 червня.
"Із 2014 року до 2018 року кількість виявленої алкогольної продукції виробництва Грузія, яка не відповідає обов'язковим вимогам, збільшилася в 2,9 рази і склала в 2018 році 203 тисячі літрів (АТ "Багратіоні-1882", ТОВ "Болеро енд Компанії", ТОВ "Кахетинське Традиційне Виноробство", ТОВ "Бадагони", ТОВ "Дом Грузинського Вина", ТОВ "Корпорація Грузинське Вино", ТОВ "Компанія Грузинських Вин і Алкогольних Напоїв", ТОВ "Батоно")", – йдеться в повідомленні.
Усі партії зазначеної продукції не допущені до ввезення в Російську Федерацію.
Зазначається, що в 2017 році лабораторії Росспоживнагляду ввели "високотехнологічні методи контролю, що дозволяють виявити порушення технології виробництва продукції та сировини", – і тепер відомство посилило контроль за якістю і безпекою грузинського алкоголю.
Примітно, що це повідомлення з'явилося після скандалу з російською делегацією в Тбілісі і протестів, що послідували за її приїздом із 20 червня.
Нагадаємо:
- 20 червня через появу й поведінку російського депутата Сергія Гаврилова у грузинському парламенті у Тбілісі почалися масові протести.
- Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а також намагалася взяти штурмом парламент.
- Поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу й гумових куль, але згодом вони повернулися. Під час сутичок під парламентом постраждали сотні людей,
- 21 червня спікер грузинського парламенту подав у відставку.
- 21 червня президент РФ Володимир Путін заборонив авіакомпаніям Росії перевозити громадян до Грузії, починаючи з 8 липня.
- Грузинським авіаперевізникам також заборонять літати в Росію з цього дня.
- Крім того, з 20 червня найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою в зв'язку з акціями протесту.