Після протестів у Грузії Росії перестало смакувати грузинське вино

Російська Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини заявила про погіршення якості алкогольної продукції, що надходить із Грузії.

Про це йдеться в повідомленні Росспоживнагляду за 24 червня.

"Із 2014 року до 2018 року кількість виявленої алкогольної продукції виробництва Грузія, яка не відповідає обов'язковим вимогам, збільшилася в 2,9 рази і склала в 2018 році 203 тисячі літрів (АТ "Багратіоні-1882", ТОВ "Болеро енд Компанії", ТОВ "Кахетинське Традиційне Виноробство", ТОВ "Бадагони", ТОВ "Дом Грузинського Вина", ТОВ "Корпорація Грузинське Вино", ТОВ "Компанія Грузинських Вин і Алкогольних Напоїв", ТОВ "Батоно")", – йдеться в повідомленні.

Усі партії зазначеної продукції не допущені до ввезення в Російську Федерацію.

Зазначається, що в 2017 році лабораторії Росспоживнагляду ввели "високотехнологічні методи контролю, що дозволяють виявити порушення технології виробництва продукції та сировини", – і тепер відомство посилило контроль за якістю і безпекою грузинського алкоголю.

Примітно, що це повідомлення з'явилося після скандалу з російською делегацією в Тбілісі і протестів, що послідували за її приїздом із 20 червня.

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