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Після протестів у Грузії Росії перестало смакувати грузинське вино

Понеділок, 24 червня 2019, 15:41

Російська Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини заявила про погіршення якості алкогольної продукції, що надходить із Грузії.

Про це йдеться в повідомленні Росспоживнагляду за 24 червня.

"Із 2014 року до 2018 року кількість виявленої алкогольної продукції виробництва Грузія, яка не відповідає обов'язковим вимогам, збільшилася в 2,9 рази і склала в 2018 році 203 тисячі літрів (АТ "Багратіоні-1882", ТОВ "Болеро енд Компанії", ТОВ "Кахетинське Традиційне Виноробство", ТОВ "Бадагони", ТОВ "Дом Грузинського Вина", ТОВ "Корпорація Грузинське Вино", ТОВ "Компанія Грузинських Вин і Алкогольних Напоїв", ТОВ "Батоно")", – йдеться в повідомленні.

Усі партії зазначеної продукції не допущені до ввезення в Російську Федерацію.

Зазначається, що в 2017 році лабораторії Росспоживнагляду ввели "високотехнологічні методи контролю, що дозволяють виявити порушення технології виробництва продукції та сировини", – і тепер відомство посилило контроль за якістю і безпекою грузинського алкоголю.

Примітно, що це повідомлення з'явилося після скандалу з російською делегацією в Тбілісі і протестів, що послідували за її приїздом із 20 червня.

Нагадаємо:

  • 20 червня через появу й поведінку російського депутата Сергія Гаврилова у грузинському парламенті у Тбілісі почалися масові протести.
  • Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а також намагалася взяти штурмом парламент.
  • Поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу й гумових куль, але згодом вони повернулися. Під час сутичок під парламентом постраждали сотні людей,
  • 21 червня спікер грузинського парламенту подав у відставку.
  • 21 червня президент РФ Володимир Путін заборонив авіакомпаніям Росії перевозити громадян до Грузії, починаючи з 8 липня.
  • Грузинським авіаперевізникам також заборонять літати в Росію з цього дня.
  • Крім того, з 20 червня найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою в зв'язку з акціями протесту.

Теми: РосіяГрузіяскандал
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