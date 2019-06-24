После протестов в Грузии России разонравилось грузинское вино
Российская Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заявила об ухудшение качества алкогольной продукции, поступающей из Грузии.
Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора за 24 июня.
"С 2014 года по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции производства Грузия, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило в 2018 году – 203 тысячи литров (АО "Багратиони-1882", ООО "Болеро энд Компании", ООО "Кахетинское Традиционное Виноделие", ООО "Бадагони", ООО "Дом Грузинского Вина", ООО "Корпорация Грузинское Вино", ООО "Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков", ООО "Батоно")", – говорится в сообщении.
Все партии указанной продукции не допущены к ввозу в Российскую Федерацию.
Отмечается, что в 2017 году лаборатории Роспотребнадзора ввели "высокотехнологичные методы контроля, позволяющие выявить нарушение технологии производства продукции и используемого сырья", – и теперь ведомство усилило контроль за качеством и безопасностью грузинского алкоголя.
Примечательно, что это сообщение появилось после скандала с российской делегацией в Тбилиси и протестов, последовавших за ее приездом с 20 июня.
Напомним:
- 20 июня из-за появления и поведения российского депутата Сергея Гаврилова в грузинском парламенте в Тбилиси начались массовые протесты.
- Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а также пыталась взять штурмом парламент.
- Полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль, но позже они вернулись. Во время столкновений под парламентом пострадали сотни человек.
- 21 июняспикер грузинского парламента подал в отставку.
- 21 июня президент РФ Владимир Путин запретил авиакомпаниям России перевозить граждан в Грузию, начиная с 8 июля.
- Грузинским авиаперевозчикам также запретят летать в Россию с этого дня.
- Кроме того, крупнейшая сеть кинотеатров Грузии Cavea приостановила показы фильмов на русском языке в связи с акциями протеста.