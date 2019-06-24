За полгода убиты более 50 детей: полиция просит Раду о помощи

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Понедельник, 24 июня 2019, 16:15

С начала 2019 года в Украине убито более 50 детей, поэтому полиция просит Верховную Раду усилить защиту детей от насилия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Мы хотим достучаться до депутатов Верховной Рады, что нужно рассмотреть этот законопроект №6607. Должен быть Единый реестр лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. В частности, такой реестр существует в европейских странах. Повышенное внимание к этим людям - это большая профилактика, это останавливает этих лиц", - цитируются в сообщении слова председателя Нацполиции Сергея Князева.

"К сожалению, в этом году более 50 детей убиты. И вопрос как защитить наших детей - стоит перед нами всеми. Поэтому Национальная полиция была одним из инициаторов представления петиции об усилении наказания за сексуальные преступления в отношении детей в Верховную Раду", - добавил Князев.

Напомним:

  • 23 июня в Киеве в озере Вырлица нашли убитым 9-летнего мальчика. В полиции сообщили, что на теле ребенка были "многочисленные колото-резаные раны". Сразу же задержали 30-летнего убийцу, который является братом сожителя мамы погибшего.
  • 19 июня при обыске в одном из домохозяйств в Одесской области полицейские обнаружили тело девочки в выгребной яме.
  • Задержанный 22-летний Николай Тарасов признался, что затянул девочку к себе во двор, пытался изнасиловать, а когда она стала сопротивляться - задушил и нанес несколько резаных ран, после этого выбросил тело, привязав груз к ногам, и уничтожил следы преступления.
  • 3 июня в Киевском городском центре детской нейрохирургии умер Кирилл Тлявов, который 31 мая на собственном дворе получил пулевое ранение в голову.
  • По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
  • Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.

Украинская правда

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Темы: полиция Верховная Рада дети законодательство


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