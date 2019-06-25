ЦИК во второй раз отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы

Центральная избирательная комиссия повторно отказала нардепу-беглецу Александру Онищенко в регистрации кандидатом на выборах в Раду.

Такое решение Комиссия приняла на заседании 24 июня, сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

"ЦИК уже второй раз отказывает Онищенко в регистрации. И все потому, что в течение последних 5 лет он не проживал в Украине", - говорится в сообщении.

Решение приняли единогласно.

Напомним: