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ЦИК во второй раз отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы

Вторник, 25 июня 2019, 02:15
ЦИК во второй раз отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы

Центральная избирательная комиссия повторно отказала нардепу-беглецу Александру Онищенко в регистрации кандидатом на выборах в Раду.

Такое решение Комиссия приняла на заседании 24 июня, сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

"ЦИК уже второй раз отказывает Онищенко в регистрации. И все потому, что в течение последних 5 лет он не проживал в Украине", - говорится в сообщении.

Решение приняли единогласно.

Напомним:

  • Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
  • Нардеп Александр Онищенко, бежавший из Украины, заявил, что намерен вернуться и принять участие в досрочных парламентских выборах по 93-му округу в Киевской области.
  • 15 июня ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, т.к. за последние 5 лет он не проживал в Украине.
  • Онищенко подал в суд на решение ЦИК, и 21 июня Шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК зарегистрировать его кандидатом в нардепы по округу №93 в Киевской области.
  • Решение в пользу Онищенко было принято на основании представленных им документов о том, что с 2016 года и по настоящее время Онищенко "находится за пределами государства, поскольку представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".
  • В свою очередь министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что Минмолодежи и спорта Украины с августа 2016 года и по настоящее время не направляло и не финансировало участие беглого нардепа Александра Онищенко в международных соревнованиях и он не входит в основной или резервный состав Национальной сборной команды Украины по конному спорту.
  • Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного админсуда, которым ЦИК обязали зарегистрировать Онищенко кандидатом в народные депутаты в округе №93 на внеочередных парламентских выборах.

Украинская правда

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Темы: ЦИКвиборыОнищенко
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