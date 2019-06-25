Кремль радий "перемозі здорового глузду" в ПАРЄ і "повний терпіння" щодо Криму

Кремль позитивно ставиться до ухвалення резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, яка повертає права російській делегації.

Про це журналістам заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Що стосується повернення нашої делегації в ПАРЄ, ухвалення відповідної резолюції та спрямування наших парламентарів, – це дуже позитивне явище, (до якого) можна ставитися лише позитивно", – сказав представник Кремля.

"Йдеться не про дипломатичну перемогу Москви, йдеться про перемогу здорового глузду, бо Парламентська асамблея Ради Європи не може повноцінно працювати без участі в ній російської делегації", – вважає Пєсков.

На прохання прокоментувати критичні висловлювання про включення до складу російської делегації голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леоніда Слуцького Пєсков закликав залишити їх "на совісті цих експертів".

"Делегація належна для цього форуму, для цього формату", – сказав речник Володимира Путіна.

На запитання, чи означає резолюція ПАРЄ, яка дозволяє російській делегації взяти участь у червневій сесії, що країни Європи починають визнавати факт "приєднання" Криму до РФ, він відповів:

"Навряд чи можна говорити про те, що це є зміною домінуючої точки зору. Але в даному випадку ми сповнені терпіння й рішучості послідовно роз'яснювати ситуацію з Кримом, домагаючись того моменту, коли позиція наших візаві зміниться".

Пєсков зазначив, що у європейських представників "з'являються різні точки зору на цей рахунок".

Представник Кремля заявив, що "Крим – це невід'ємна частина Росії, це суб'єкт РФ, і якісь питання, пов'язані з Кримом, не підлягають обговоренню з жодною з країн".

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