Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль радий "перемозі здорового глузду" в ПАРЄ і "повний терпіння" щодо Криму

Вівторок, 25 червня 2019, 14:02

Кремль позитивно ставиться до ухвалення резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, яка повертає права російській делегації.

Про це журналістам заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Що стосується повернення нашої делегації в ПАРЄ, ухвалення відповідної резолюції та спрямування наших парламентарів, – це дуже позитивне явище, (до якого) можна ставитися лише позитивно", – сказав представник Кремля.

"Йдеться не про дипломатичну перемогу Москви, йдеться про перемогу здорового глузду, бо Парламентська асамблея Ради Європи не може повноцінно працювати без участі в ній російської делегації", – вважає Пєсков.

На прохання прокоментувати критичні висловлювання про включення до складу російської делегації голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леоніда Слуцького Пєсков закликав залишити їх "на совісті цих експертів".

"Делегація належна для цього форуму, для цього формату", – сказав речник Володимира Путіна.

На запитання, чи означає резолюція ПАРЄ, яка дозволяє російській делегації взяти участь у червневій сесії, що країни Європи починають визнавати факт "приєднання" Криму до РФ, він відповів:

"Навряд чи можна говорити про те, що це є зміною домінуючої точки зору. Але в даному випадку ми сповнені терпіння й рішучості послідовно роз'яснювати ситуацію з Кримом, домагаючись того моменту, коли позиція наших візаві зміниться".

Пєсков зазначив, що у європейських представників "з'являються різні точки зору на цей рахунок".

Представник Кремля заявив, що "Крим – це невід'ємна частина Росії, це суб'єкт РФ, і якісь питання, пов'язані з Кримом, не підлягають обговоренню з жодною з країн".

Нагадаємо:

  • У ніч на 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи скасувала механізм санкцій для країн, які не виконують її рішення, однак у депутатів лишилася можливість відмовити у повноваженнях делегації чи накласти дрібні санкції. 
  • Україна та Грузія оскаржили повноваження російської делегації у ПАРЄ.
  • Російська делегація майже одразу подала заявку на підтвердження своїх повноважень в Парламентській асамблеї Ради Європи.
  • Українська делегація вирішила зупинити роботу у ПАРЄ на знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму, яке дозволяє Росії повернутися до участі в органі.
  • Президент України Володимир Зеленський висловив розчарування рішенням ПАРЄ про поновлення повноваження делегації РФ і висловив сподівання, що аргументом були заявлені демократичні цінності, а не матеріальні вигоди.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПАРЄсанкціїКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Росія
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
Останні новини
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
Усі новини...
Реклама: