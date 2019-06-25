Кремль рад "победе здравого смысла" в ПАСЕ и "полон терпения" по Крыму

Кремль позитивно относится к принятию резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, возвращающей права российской делегации.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Что касается возвращения нашей делегации в ПАСЕ, принятия соответствующей резолюции и направления наших парламентариев, – это весьма позитивное явление, (к которому) можно относиться только позитивно", – сказал представитель Кремля.

"Речь идет не о дипломатической победе Москвы, речь идет о победе здравого смысла, ибо Парламентская ассамблея Совета Европы не может полноценно работать без участия в ней российской делегации", – считает Песков.

На просьбу прокомментировать критические высказывания о включении в состав российской делегации главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого Песков призвал оставить их "на совести этих экспертов".

"Делегация надлежащая для этого форума, для этого формата", – сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

На вопрос, означает ли резолюция ПАСЕ, позволяющая российской делегации принять участие в июньской сессии, что страны Европы начинают признавать факт "присоединения" Крыма к РФ, он ответил:

"Вряд ли можно говорить о том, что это является изменением доминирующей точки зрения. Но в данном случае мы полны терпения и решимости последовательно разъяснять ситуацию с Крымом, добиваясь того момента, когда позиция наших визави изменится".

Песков отметил, что у европейских представителей "появляются разные точки зрения на этот счет".

Представитель Кремля заявил, что "Крым – это неотъемлемая часть России, это субъект РФ, и какие-то вопросы, связанные с Крымом, не подлежат обсуждению ни с одной из стран".

Напомним: